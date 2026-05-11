España aísla a pasajeros por crisis de hantavirus

EPIDEMIÓLOGOS abordan el crucero MV Hondius en Praia, el 6 de mayo.

Europa activó ayer un amplio despliegue sanitario para contener el brote de hantavirus detectado a bordo del MV Hondius, crucero que permanece fondeado en Tenerife mientras continúa una evacuación internacional coordinada entre autoridades españolas, gobiernos europeos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que el contagio dejara tres fallecidos y al menos seis casos confirmados durante la travesía.

La operación de evacuación avanzó desde el puerto de Granadilla, donde el buque llegó procedente de Cabo Verde con 151 personas a bordo, entre pasajeros, tripulantes y personal técnico especializado. Según el Ministerio de Sanidad español, la logística contempla vuelos escalonados hacia distintos países conforme a la disponibilidad aérea.

El Dato: El MV HONDIUS partió el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Cabo Verde. Durante la travesía se detectó el brote que derivó en un operativo sin precedentes.

Hasta ahora, decenas de pasajeros fueron trasladados a destinos como España, Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos, mientras que otros permanecerán a bordo para continuar el trayecto hacia territorio neerlandés.

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Por su parte, la ministra española de Sanidad, Mónica García, aseguró que la operación se desarrolla con normalidad y bajo estrictos protocolos de seguridad. Confirmó además que los 14 españoles repatriados ya permanecen en aislamiento hospitalario en Madrid, donde son sometidos a pruebas PCR iniciales y posteriores revisiones clínicas.

Los pasajeros deberán permanecer en habitaciones individuales, sin visitas y bajo vigilancia activa, con controles permanentes de temperatura para detectar cualquier síntoma compatible con la infección.

La recomendación internacional, respaldada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, establece cuarentenas de 42 días a partir del 10 de mayo, aunque cada Estado conserva autonomía para adaptar las medidas según su evaluación de riesgo.

17 estadounidenses fueron repatriados y no estarán en cuarentena

Tedros Adhanom subrayó que el hantavirus “no tiene nada que ver con el Covid-19” y explicó que la aparición de síntomas es determinante para identificar contagios, ya que no se trata de un virus de transmisión fácil.

En la misma línea, Diana Rojas, jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS, defendió la evacuación inmediata y sostuvo que mantener a los pasajeros aislados durante 40 días dentro del barco habría provocado un fuerte impacto emocional.

Explicó que, aunque muchos viajeros son considerados contactos de alto riesgo por convivencia prolongada, ello no implica contagio automático, sino necesidad de monitoreo preventivo.

En tanto, Francia elevó el nivel de respuesta sanitaria después de que uno de los cinco ciudadanos repatriados presentara síntomas durante el vuelo de regreso. El primer ministro Sébastian Lecornu confirmó que todos fueron trasladados al hospital Bichat de París bajo aislamiento estricto.

La ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist, anunció una cuarentena obligatoria de seis semanas y la activación de un decreto especial para rastrear contactos y cortar cualquier eventual cadena de transmisión.

Además, otras ocho personas identificadas por haber compartido vuelo con una de las primeras víctimas fueron sometidas a pruebas diagnósticas. Aunque dieron negativo, permanecerán igualmente aisladas.