Venezuela defiende el Esequibo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó ayer a Países Bajos para encabezar la defensa de los “derechos históricos” de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en medio de audiencias públicas que se celebran en La Haya hasta este lunes por la disputa territorial con Guyana sobre la región del Esequibo.

Delcy Rodríguez sostuvo que la delegación venezolana acudió para reivindicar la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que Caracas considera la única vía legal para resolver la controversia. “No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela”, afirmó en un mensaje en Telegram.

La mandataria venezolana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol y fue recibida por el canciller Yván Gil y otros integrantes de la representación oficial. En un video divulgado por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, reiteró que “ha quedado muy claro” que Venezuela posee la titularidad histórica sobre el territorio.

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El litigio enfrenta a ambos países por la validez del Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera con la entonces Guayana Británica y que Caracas declaró nulo en 1962 al denunciar irregularidades en el proceso.

El gobierno venezolano insiste en que la solución debe alcanzarse mediante negociación directa, con base en el Acuerdo de Ginebra.