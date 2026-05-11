Rechaza Trump la respuesta de Irán e incertidumbre sigue

Explosión de lo que parece ser fósforo blanco de las FDI en el lado libanés, ayer.

La posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico volvió a deteriorarse luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara públicamente la respuesta enviada por Irán a la más reciente propuesta de paz impulsada por Washington, una reacción que elevó la tensión diplomática y colocó a la región al borde de una nueva escalada militar.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡totalmente inaceptable!”, escribió el mandatario en Truth Social, en un mensaje interpretado como señal de que la Casa Blanca considera insuficiente la oferta enviada por Teherán.

El Dato: Las encuestas muestran que la guerra es impopular entre votantes estadounidenses, que se enfrentan a un fuerte aumento de los precios de la gasolina a menos de seis meses.

La declaración se produjo horas después de que Irán remitiera formalmente su respuesta a través de Pakistán, principal mediador de las conversaciones indirectas. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, confirmó la recepción del documento, aunque evitó revelar detalles.

En tanto, filtraciones publicadas por la agencia Tasnim y reportes de The Wall Street Journal delinearon una contrapropuesta de alto alcance político y económico. Teherán exige el levantamiento total de sanciones estadounidenses, la eliminación del bloqueo sobre sus puertos, la liberación de activos retenidos y la autorización para reactivar exportaciones petroleras.

Además, reclama capacidad de gestión operativa sobre el estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el comercio energético mundial, y plantea un alto al fuego inmediato en Líbano como condición para avanzar hacia una negociación regional más amplia.

Mientras que Washington esperaba recibir esta respuesta para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o reactiva operaciones ofensivas ante la falta de avances sobre el programa nuclear iraní.

El Tip: Se espera que Trump llegue a Pekín el miércoles ante la presión para poner fin a la guerra y a la crisis energética mundial.

EL CHOQUE NUCLEAR. De acuerdo con The Wall Street Journal, Teherán estaría dispuesto a suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio, aunque por un periodo menor al exigido por Estados Unidos.

La administración Trump exige una congelación mínima de 20 años y el desmantelamiento de ciertas capacidades técnicas, algo que Irán rechaza.

Durante una entrevista con Full Measure, Donald Trump afirmó que las reservas nucleares iraníes permanecen bajo vigilancia militar permanente.

“Lo conseguiremos en algún momento, cuando queramos. Lo tenemos bajo vigilancia”, declaró.

El republicano fue más lejos al advertir consecuencias inmediatas para cualquier intento de recuperación del material.

“Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos y lo haremos volar por los aires”, sostuvo.

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Las declaraciones fueron rechazadas desde Teherán. El portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, respondió que “el uranio enriquecido es tan sagrado para nosotros como el suelo iraní y no se transferirá a ningún lugar”.

Actualmente se estima que Irán posee más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento de pureza, lo que mantiene en alerta a EU.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró que cualquier negociación no implicará claudicación. “Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo”, escribió.

ESTRECHO EN MÁXIMA PRESIÓN. Mientras la diplomacia se debilita, los incidentes militares volvieron a sentirse en las rutas comerciales del golfo.

La agencia británica UKMTO reportó que un buque fue alcanzado por un proyectil desconocido al noreste de Doha. Horas después, Catar denunció un ataque con dron contra un carguero comercial que navegaba entre Abu Dabi y Doha.

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Aunque las autoridades cataríes evitaron atribuir responsabilidades, medios iraníes aseguraron que la embarcación navegaba bajo bandera estadounidense.

La tensión alcanzó también a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que denunciaron incidentes similares por primera vez desde la tregua.

Asimismo, el deterioro preocupa por el peso estratégico de Ormuz, corredor por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

En tanto, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, advirtió que la economía mundial no puede permanecer rehén de Teherán, aunque insistió en que Donlad Trump mantiene abierta la vía diplomática.

La respuesta iraní permanece bajo evaluación directa de la Casa Blanca. La decisión que adopte Washington definirá si la tregua logra sostenerse o si el conflicto entra en una nueva etapa de confrontación abierta.