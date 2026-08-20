¿Quién es Patrick Clancy, el ex esposo de Lindsay Clancy?

El ahora conocido como caso Clancy ha estado dando mucho de que hablar en medios y en reses sociales, pues muchos continúan compartiendo sus hipótesis sobre lo que realmente pudo haber pasado.

Lindsay Clancy es una mujer que actualmente se encuentra en un proceso judicial activo, pues fue señalada por presuntamente haber asesinado a sus tres hijos Cora, Dawson y Callan, en 2023.

Este caso generó tanta conversación entre los usuarios de internet que incluso actualmente existe un documental llamado “El estado mental de una madre: Dentro del caso Clancy”, en el que se sigue el juicio.

Woman who killed her three children sobs as the exercise bands she allegedly used to strangle them were shown to the jury.



Lindsay Clancy was found by her husband lying in the backyard after she cut her throat and wrists and jumped from a 2nd-story window.



"The house was… pic.twitter.com/G42SK4x15A — Collin Rugg (@CollinRugg) July 29, 2026

¿Quién es Patrick Clancy?

Patrick Clancy es el exesposo de Lindsay Clancy, quien también ha sido señalado por diversos usuarios en redes sociales tras notar peculiaridades durante todo el juicio que aún continúa.

Patrick Clancy fue quien denunció los hechos ante las autoridades, pues cuando regresó a casa descubrió que su esposa había terminado con la vida de sus hijos de 4 años, 2 años, y 8 meses de edad respectivamente.

Después de que ocurriera el crimen, Patrick Clancy reconoció que su familia había sido lo mejor que le pasó en su vida, reconoció que Lindsay era una persona cariñosa y atenta, y deseó que encontrara paz.

NEW: Patrick Clancy testified that when he found Lindsay, he asked, “What happened?”



“I tried to kill myself,” she replied, according to Patrick.



When he asked where their children were, she said, “They’re in the basement.”



Patrick testified that she did not tell him they… pic.twitter.com/gQgq2BVa2Y — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) July 29, 2026

La historia de Patrick y Lindsay comenzó gracias a la hermana de este, pues le presentó a una enfermera de nombre Lindsay Musgrove que se mudó a Boston, por lo que estos se casaron en 2016.

Para 2017 Patrick y Lindsay dieron la bienvenida a Cora, tan solo dos años después llegó Dason a su vida y con él decidieron comprar la casa en la que se suscitaron los lamentables hechos tan solo dos años después.

Luego de lo ocurrido, Patrick comenzó a realizar viajes a distintos países, puso a la venta la casa en la que vivió junto a Lindsay y sus tres hijos, y se mudó a un departamento en Nueva York, donde también comenzó un nuevo trabajo.

Luego de solicitar su divorcio, Patrick Clancy comenzó a tener una relación sentimental nueva en febrero del 2024 con la doctora Rachel Danis, con quien contrajo matrimonio en abril del 2026.

Patrick Clancy, the father of the three children Lindsay Clancy is on trial for killing, was seen publicly with his new wife for what appears to be the first time since the trial began, according to TMZ.



The outlet reported the couple was spotted together in Manhattan as… pic.twitter.com/cvn9Drj56o — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) August 19, 2026

Patrick Clancy; junto a sus hermanas Erin y Laura, creó la Fundación Heard en memoria de Cora, Dawson y Callan, en la que buscan fomentar la atención a los padres y las enfermedades mentales perinatales.

“Guiados por la convicción de que el amor siempre triunfa, estamos comprometidos a romper el estigma, ampliar el acceso a la atención médica y construir una cultura de bondad durante todo el año, donde cada padre sea escuchado y cada familia reciba apoyo” se lee en la misión de la Fundación.

Patrick Clancy en el maratón de la iniciativa With Love from Duxbury, donde lograron recaudar aproximadamente 80 mil dólares para el Hospital Infantil de Boston ı Foto: @heardwithlove

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