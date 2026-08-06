En dos años, 10 creadores asesinados

AUNQUE SE TIENE registro mediático de homicidios en contra de creadores de contenido desde hace casi una década, en la que han ocurrido al menos 15 crímenes, en los últimos dos años se ha recrudecido este fenómeno, con 10 asesinatos de influencers en este periodo, la mayoría perpetrados en Sinaloa y en lugares de alta presencia del crimen organizado.

En los últimos meses de 2024 se reportó el asesinato de tres creadores de contenido, entre ellos el de Leobardo Aispuro Soto, El Gordo Peruci, el 10 diciembre, cuando personas armadas lo ejecutaron junto a su esposa afuera de su domicilio, ubicado en Culiacán.

En la imagen, el youtuber El Gordo Peruci, quien fue privado de la vida ı Foto: YouTube El Gordo Peruci

Al año siguiente se conoció el homicidio de seis personajes dedicados a la misma actividad, entre ellos Gail Castro, hermano del conocido youtuber Markitos Toys. Dos sucursales del restaurante de sushi Ranch Roll en Culiacán, vinculadas a Markitos, fueron atacadas e incendiadas por grupos armados durante la madrugada del 30 de marzo.

El Tip: EN MÉXICO hay creadores con audiencias masivas multiplataforma, que han expandido a lo alto sus marcas.

Este 2026 se da cuenta de un solo ataque, documentado el martes en la capital sinaloense, cuando un agresor, que viajaba en compañía de otro a bordo de una motocicleta, disparó en la cabeza a César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales.

La mayoría de ejecuciones contra influencers coincide con la etapa posterior a la confrontación entre Los Mayos y Los Chapitos, las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Meses después de iniciada la guerra interna en ese grupo delictivo, el 9 de enero de 2025 fueron lanzados cientos de narcovolantes desde una avioneta en distintos puntos de Culiacán, a través de los cuales se acusaba a creadores de contenido y a cantantes de ser supuestos elementos “financieros y colaboradores cercanos a Los Chapitos”.

Cuatro de los influencers asesinados hasta ahora aparecían en dichos panfletos: Jesús Miguel Vivanco García, El Jasper; Gail Castro Cárdenas; Juan Carlos, El Chilango, y Leobardo Aispuro Soto, El Gordo Peruci.

De igual forma, aparece el youtuber Markitos Toys, hermano de Gail Castro y de quien sus restaurantes fueron quemados, además de que la casa de sus padres fue baleada.