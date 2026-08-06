Morelos: matan a una ayudante municipal a tiros

YOLANDA “N”, ayudante municipal del poblado de Tepetzingo, fue asesinada a balazos frente a la sede de su oficina, ubicada sobre la calle 20 de Noviembre en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

El hecho ocurrió ayer por la mañana y se conoció después de que los números de emergencia recibieron el reporte sobre una mujer herida por proyectil de arma de fuego en el sitio.

La mujer, que pertenecía a la población de adultos mayores, llegó a las oficinas de la ayudantía poco después de las 7:00 de la mañana. Se encontraba en la parte frontal del inmueble y descendía de su automóvil, cuando fue atacada a balazos por personas que, tras cometer el homicidio, huyeron del lugar. Los agresores viajaban a bordo de una motocicleta.

El Tip: TEPETZINGO es una localidad rural del estado de Morelos, aunque se encuentra a unos 25 kilómetros de la capital, Cuernavaca, y forma parte de su zona metropolitana.

Posteriormente, la zona fue acordonada para que personal del Servicio Médico Forense (Semefo), adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), realizara el levantamiento del cuerpo e iniciara las diligencias correspondientes.

Recuentos periodísticos destacan que con esta nueva muerte suman 70 mujeres que han sido asesinadas en el estado en lo que va del año, no obstante que el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra, hasta junio, 16 feminicidios.

61 años tenía la trabajadora municipal

José Martínez Cruz, representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDHM), confirmó la urgencia de atender la violencia cometida contra las mujeres. El activista recordó que el municipio de Emiliano Zapata cuenta con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el año 2015.

“Es doblemente llamada de atención a las autoridades porque hemos señalado que el riesgo que se está corriendo por parte de las mujeres que sean víctimas de feminicidio es grave en el estado de Morelos, y ciertamente está pendiente que se aplique toda una serie de medidas que ya están establecidas claramente en la Alerta de Violencia de Género”, dijo.