Indagan nexo de delincuencia con homicidio de influencer Gastélum

Una de las líneas de investigación sobre el asesinato del creador de contenido César Gastélum apunta a la presunta relación de grupos de la delincuencia organizada con el ataque armado.

El Gabinete de Seguridad federal señaló que colabora con las pesquisas que realiza la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para esclarecer los hechos derivados de la agresión que, acentuó, se perpetró en forma directa.

El martes pasado, mientras el influencer realizaba una transmisión para redes sociales en directo en el sector Tres Ríos en Culiacán, recibió un disparo mortal en la cabeza cuando se encontraba en la vía pública, frente a una franquicia de comida rápida.

El Dato: TRAS EL ATAQUE contra César Gastélum, la Fiscalía de Sinaloa señaló, en un comunicado, que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

El autor del ataque viajaba en una motocicleta, en compañía de un segundo hombre, y es quien conducía el vehículo, según se aprecia en la grabación que se hizo viral.

A través de sus redes sociales, el equipo de seguridad del Gobierno de México mencionó que, entre las líneas de la indagatoria, se encuentran diversas publicaciones que la víctima hizo en sus redes sociales, algunas de las cuales aluden a una facción de un grupo delictivo.

Además del contenido difundido por Gastélum, la autoridad revisa grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros indicios recabados en la escena del crimen, para identificar y detener a los agresores.

28 asesinatos ocurrieron el martes en el país

ASUNTO NACIONAL. El caso se colocó en un plano mayor, después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía de Sinaloa ya inició las investigaciones correspondientes y, en este sentido, pidió que se detenga a los responsables del crimen.

“Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio”, dijo.

“Vamos a esperar a toda la información. Evidentemente, tienen que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual, y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio”, recalcó la mandataria federal.

LOS SÍMBOLOS. Días antes de su ejecución, el influencer publicó en sus espacios digitales varias referencias de apoyo a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza —que encabeza Ismael Zambada Sicairos, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada—, que desde hace dos años mantiene una disputa con el grupo antagónico de Los Chapitos —el cual dirigen los hijos de Joaquín Guzmán—.

En un video, el creador de contenido aparece junto a Ramoncito Quezada, otro conocido influencer de Culiacán, diciendo explícitamente: “Arriba El Mayo”.

En otro mensaje, aparece junto a la creadora de contenido conocida como La Beba, bailando con la canción “La cita fresita 2.0”, de Grupo Aztteca, mientras lleva un sombrero. Medios de comunicación locales en Sinaloa han reportado que el hecho de portar o hacer referencia al sombrero tiene una lectura específica y es el símbolo más asociado a El Mayo Zambada, cuyo apodo entre sus cercanos era precisamente El del Sombrero.

La principal plataforma en la que César Gastélum subía su contenido era TikTok, donde contaba con más de 620 mil seguidores. Con ellos, el influencer de 25 años compartía videos de contenido humorístico y de la vida cotidiana en Sinaloa, y presumía un estilo de vida de lujos, principalmente de automóviles de alto valor. En YouTube subía reacciones a otros videos.

En dos años, 10 creadores asesinados

| Por Alan Gallegos |

AUNQUE SE TIENE registro mediático de homicidios en contra de creadores de contenido desde hace casi una década, en la que han ocurrido al menos 15 crímenes, en los últimos dos años se ha recrudecido este fenómeno, con 10 asesinatos de influencers en este periodo, la mayoría perpetrados en Sinaloa y en lugares de alta presencia del crimen organizado.

En los últimos meses de 2024 se reportó el asesinato de tres creadores de contenido, entre ellos el de Leobardo Aispuro Soto, El Gordo Peruci, el 10 diciembre, cuando personas armadas lo ejecutaron junto a su esposa afuera de su domicilio, ubicado en Culiacán.

En la imagen, el youtuber El Gordo Peruci, quien fue privado de la vida ı Foto: YouTube El Gordo Peruci

Al año siguiente se conoció el homicidio de seis personajes dedicados a la misma actividad, entre ellos Gail Castro, hermano del conocido youtuber Markitos Toys. Dos sucursales del restaurante de sushi Ranch Roll en Culiacán, vinculadas a Markitos, fueron atacadas e incendiadas por grupos armados durante la madrugada del 30 de marzo.

El Tip: EN MÉXICO hay creadores con audiencias masivas multiplataforma, que han expandido a lo alto sus marcas.

Este 2026 se da cuenta de un solo ataque, documentado el martes en la capital sinaloense, cuando un agresor, que viajaba en compañía de otro a bordo de una motocicleta, disparó en la cabeza a César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales.

La mayoría de ejecuciones contra influencers coincide con la etapa posterior a la confrontación entre Los Mayos y Los Chapitos, las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Meses después de iniciada la guerra interna en ese grupo delictivo, el 9 de enero de 2025 fueron lanzados cientos de narcovolantes desde una avioneta en distintos puntos de Culiacán, a través de los cuales se acusaba a creadores de contenido y a cantantes de ser supuestos elementos “financieros y colaboradores cercanos a Los Chapitos”.

Cuatro de los influencers asesinados hasta ahora aparecían en dichos panfletos: Jesús Miguel Vivanco García, El Jasper; Gail Castro Cárdenas; Juan Carlos, El Chilango, y Leobardo Aispuro Soto, El Gordo Peruci.

De igual forma, aparece el youtuber Markitos Toys, hermano de Gail Castro y de quien sus restaurantes fueron quemados, además de que la casa de sus padres fue baleada.