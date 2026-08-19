Denuncian agresión de agente de fiscalía local

JAQUELINE PALMEROS (der.) al colocar un memorial para su hija, el 4 de agosto.

La madre buscadora y fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, denunció que durante la jornada de búsqueda de personas en la alcaldía Tláhuac una agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la agredió física y verbalmente e incluso intentó desenfundar su arma de cargo en su contra.

DE LAS MISMAS instituciones que deberían cuidarnos, pues nos tenemos que cuidar nosotros JAQUELINE PALMEROS Madre buscadora



La madre buscadora explicó a La Razón que la uniformada identificada como Edith, primero se negó a participar en las labores de búsqueda por no saber utilizar las herramientas como criba, rastrillo o palas y permaneció bajo la sombra de un árbol junto con otros policías.

EL DATO: EL EZLN anunció que viajará en diciembre a la Ciudad de México para tener encuentros y solidarizarse con las madres y padres de personas desaparecidas en el país.

Jaqueline Palmeros relató que todo comenzó cuando ella se acercó para explicarles cómo utilizar las herramientas de búsqueda y ella no le dio importancia y la ignoró.

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La situación escaló cuando la activista solicitó el nombre de la agente para reportarla ante sus superiores por no trabajar, ella se negó y posteriormente comenzó una confrontación que terminó con un intento de agresión física y de desenfundar el arma.

“Ella me lanza el primer golpe y la empiezan a agarrar, pero no podían contenerla, ella quería zafarse para golpearme. Después agarra, pone su mano en el arma, intentando desenfundar el arma”, contó la madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida el 27 de julio de 2020.

Tras el incidente, se dio vista a la Fiscalía y Jaqueline Palmeros sostuvo una reunión con el director de la Policía de Investigación, quien le informó que el caso sería investigado por Asuntos Internos.

La madre exigió la destitución de la agente y una disculpa pública, además de capacitación y sensibilización para los funcionarios que participan en las jornadas de búsqueda.

140 Personas desaparecidas en Tláhuac hay desde 2020

“De las mismas instituciones que deberían cuidarnos, pues nos tenemos que cuidar nosotros”, mencionó la activista.

De acuerdo con Jaqueline Palmeros, la labor de los PDI de la fiscalía capitalina es fundamental para obtener indicios que puedan integrarse a las carpetas de investigación con el objetivo de ayudar a localizar a personas desaparecidas en beneficio de las familias de éstas.