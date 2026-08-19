Adultos mayores, en top de víctimas de violaciones a DH

UNA PAREJA de adultos mayores pasea en la Alameda Central, en febrero pasado.

Las personas adultas mayores se encuentran entre los principales grupos de atención prioritaria identificados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en los servicios proporcionados durante el año pasado, de acuerdo con su Informe Anual de Actividades 2025.

El documento muestra que las personas de la tercera edad ocuparon el primer lugar entre los grupos de atención prioritaria correspondientes a mujeres, con cuatro mil 674 registros de asistencias, mientras que entre los hombres se ubicaron en segundo lugar, con cinco mil 90.

EL DATO: ACTIVISTAS y diputados locales del PAN informaron en mayo pasado que nueve de cada 10 personas adultas mayores o con discapacidad no tenían a un cuidador personal.

En el caso de las mujeres, los registros de personas adultas mayores estuvieron por encima de aquéllas que están privadas de la libertad, con mil 418 casos, y de las personas víctimas, con 804.

Entre los hombres, las personas privadas de la libertad ocuparon el primer lugar, con cinco mil 453 registros, seguidas de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, con mil 313.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en la Ciudad de México había 638 mil 412 hombres y 853 mil 207 mujeres de entre 60 y 100 años o más.

En 2020, de los hombres de este rango de edad el grupo más numeroso fue de quienes tenían 60 años, con 58 mil 93 personas; seguido de los de 62 años, con 42 mil 892, y 63 años, 39 mil 272.

En las mujeres, también el sector de 60 años fue el más significativo, con 71 mil 77 personas. Le siguieron las mujeres de 65 años, con 53 mil 921, y las de 62 años, con 53 mil 188.

8 De cada 10 votantes en 2024 fueron adultos mayores

53 Mil 599 personas atendió la CDHCM durante 2025

De acuerdo con el mismo informe, la CDHCM identificó que las problemáticas más recurrentes que recayeron sobre la población de personas mayores fue la falta de debida diligencia en las investigaciones por violencia familiar.

Esto, porque muchas personas mayores reciben atenciones por parte de familiares o terceros que, en varios casos, las violentan por diversas razones.

El organismo local también identificó que otro motivo es la falta de valoración de riesgo para emitir las medidas de protección eficaces para garantizar una vida libre de violencia y apropiada a su contexto de vida: en casa, situación de calle o en una institución.

MEJORA CARCELARIA. Durante el evento, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración prepara una nueva estrategia para mejorar el sistema penitenciario capitalino, el cual depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Construyamos juntas y juntos, un nuevo modelo penitenciario, que haga historia en la Ciudad de México. Una cárcel no puede ser escuela de violencias.

“El gran objetivo tiene que ser la reinserción; que quien cumplió su condena, pueda recuperar su libertad sin nuevas heridas, que lo empujen de regreso a la violencia”, expresó la mandataria capitalina en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos local.

Brugada Molina también adelantó que presentará un programa integral para la atención y cuidado de las personas en situación de calle, por lo cual solicitó el acompañamiento del organismo que encabeza María Dolores González Saravia.

A esta medida, la Jefa de Gobierno planteó otras acciones, entre ellas, el transformar la Procuraduría Social en la Defensoría Social del Pueblo y construir un programa para atender a personas en situación de calle.