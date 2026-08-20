El estreno de la serie documental sobre Moria Casán en Netflix trajo nuevamente a la mesa el nombre de Luis Vadalá, empresario y expareja de la diva argentina.

La producción revive episodios de la vida personal y profesional de este hombre, lo que generó malestar en la familia de Vadalá, quienes anunciaron que iniciarán acciones legales contra la plataforma por el tratamiento de su imagen, según reportaron medios locales.

Descubre quién era este hombre y el papel que desempeñó en la vida de Moria.

¿Quién era Luis Vadalá y de qué murió la expareja de Moria Casán?

Luis Vadalá fue un empresario argentino que durante los años 80 y 90 se convirtió en figura mediática por su relación con Moria Casán, una de las personalidades más influyentes del espectáculo de aquel país.

Su vínculo con la actriz lo colocó en el centro de la atención de miles de personas, aunque con el tiempo prefirió mantener un perfil más discreto, dedicado a sus negocios y a la vida privada en el barrio de Flores, en CABA, donde era conocido como un vecino cercano y cordial.

La pareja se casó en 1990 y duró unos diez años, terminando en medio de acusaciones de infidelidad de ambos. Juntos impulsaron Playa Franka, un balneario nudista en la provincia de Buenos Aires.

Moria Casán y Luis Vadalá ı Foto: Especial

En cuanto a su fallecimiento, Luis Vadalá murió en 2023, a los 69 años, tras atravesar una larga enfermedad. De acuerdo con portales como 123 News, el exmarido de Moria Casán padeció cáncer durante varios años, lo que deterioró progresivamente su salud.

Su muerte fue confirmada por allegados y vecinos, quienes lo recordaron como un hombre reservado pero respetado en su comunidad. No obstante, no se reveló la causa oficial de su fallecimiento.

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