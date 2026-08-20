El mundo del espectáculo se encuentra consternado tras la repentina muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, el 16 de agosto de 2026 en su residencia de Greenville, Carolina del Sur. La intérprete, recordada por sus papeles en Heroes y Nashville, fue declarada sin vida en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Aunque en un inicio se descartaron signos de violencia, las autoridades locales mantienen abierta la investigación. Ahora, se reportó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se sumó al caso, lo que aumentó las especulaciones sobre las causas del fallecimiento de la intérprete.

La DEA también investiga la muerte de Hayden Panettiere

De acuerdo con reportes de medios como TMZ y PEOPLE, la DEA se incorporó a las investigaciones sobre la muerte de Hayden Panettiere que ya realizaban el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Forense del Condado. La decisión respondería a la posibilidad de que sustancias controladas estén relacionadas con la muerte de la actriz de 36 años.

Durante la llamada al 911 el día de su muerte, trascendió que se mencionaron términos como “sobredosis” y “paro cardíaco”, lo que reforzaría la hipótesis de que se trató de un incidente ligado al consumo de drogas.

Hayden Panettiere ı Foto: REUTERS

En el momento de su fallecimiento, Hayden Panettiere se encontraba acompañada de su pareja, el actor Brian Hickerson, y el hermano de este, quienes fueron entrevistados por las autoridades.

La actriz había hablado abiertamente de sus problemas personales en sus memorias This Is Me: A Reckoning, que fueron publicadas en mayo de este año, donde relató episodios de adicciones y dificultades emocionales que atravesó durante varios momentos de su vida, como durante su etapa de postparto.

Hayden Panettiere tenía una hija, Kaya, fruto de su relación con el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko.

La participación de la DEA en la investigación, en resumen, busca esclarecer si la actriz fue víctima de una sobredosis accidental y determinar el origen de las sustancias involucradas.

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