¿Cuándo y de qué murió Jansen Panettiere, hermano de Hayden?

Este domingo 16 de agosto se dio a conocer la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien falleció con 36 años de edad. Aunque de momento no se ha revelado la causa de muerte, en redes sociales el público recuerda que hace apenas 3 años, la familia enfrentó la pérdida del hermano menor de la artista, Jansen.

Muchos se preguntan si sus muertes podrían estar relacionadas, pues el pintor falleció por un problema cardiaco que aunque no es hereditario, si podría ser consecuencia de algún problema congénito. Ahora te contamos lo que se sabe del fallecimiento del joven.

¿Cuándo y de qué murió Jansen Panettiere?

Jansen Panettiere murió el 19 de febrero del 2023 con apenas 28 años de edad. En un inicio, se desconoció la circunstancia de su fallecimiento y se abrió una investigación para determinar lo que había pasado.

TE RECOMENDAMOS: Puerto Vallarta será sede Premios HEAT se vestirán Al Estilo Jalisco tras el éxito del estado como sede del Mundial

Una semana después, Hayden y sus padres, Lesley Vogel y Alan Lee ‘Skip’ Panettiere, compartieron los resultados reportados por el médico forense. De ese modo, revelaron que su fallecimiento estuvo relacionado con una afección en el corazón.

Se trató de una cardiomegalia, conocida de manera popular como un agrandamiento del corazón junto con complicaciones en la válvula aórtica. Este padecimiento puede estar relacionado con diversas afecciones que provocan que el órgano haga un mayor esfuerzo para funcionar.

Jansen mantenía una relación muy estrecha con Hayden, al punto que en septiembre de 2024, la actriz se sinceró sobre el duelo y reconoció que sentía como si hubiera “perdido la mitad de su alma” tras el deceso.

La famosa explicó que Jansen fue su único hermano y que siempre sintió la responsabilidad de protegerlo. A través de los años, lo siguió recordando, ocasionalmente publicando sobre él en redes sociales.

Jansen había iniciado su carrera frente a las cámaras siguiendo los pasos de su hermana mayor. Participó en producciones como Even Stevens, The Last Day of Summer y The Walking Dead, además de prestar su voz para proyectos animados como La era de hielo 2.

Los hermanos incluso llegaron a trabajar juntos cuando eran niños en la película de Disney Channel Tiger Cruise, estrenada en 2004.

¿Quieres saber más?

¿De qué murió la actriz Hayden Panettiere?

¿Quién era Hayden Panettiere, la actriz de Triunfos Robados que murió?

¿Quién es Aurora Hernández Ornelas en la historia de Nadie nos va a extrañar?

José Ramón López Beltrán publica foto desde Estados Unidos tras retiro de visa a su hermano Andy