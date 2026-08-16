Muere Hayden Panettiere, actriz de Triunfos Robados, a los 36 años de edad

Murió la actriz estadounidense Hayden Panettiere a los 36 años de edad. El fallecimiento de la famosa actriz de proyectos como Triunfos robados o Bichos se confirmó a través de medios internacionales como ABC News y People.

En el pasado, la artista había hablado de manera abierta sobre su lucha contra la depresión posparto, el alcoholismo y la adicción, aunque se desconoce cuál fue la causa de muerte hasta ahora; la mujer tenía una sola hija llamada Kaya.

Hayden Panettiere lamentablemente acaba de fallecer a los 36 años. pic.twitter.com/hqeq2lvQPo — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) August 17, 2026

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla”, le dijo su representante a ABC.

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989. Fue una destacada actriz, cantante y activista estadounidense que se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine hollywoodense de los años 2000 y 2010.

Aunque inició su carrera frente a las cámaras desde muy temprana edad participando en comerciales y producciones infantiles como Bichos: Una aventura en miniatura y Duelo de titanes, su verdadero salto al estrellato internacional llegó con la televisión abierta.

Uno de los papeles que definió su carrera a nivel global fue el de Claire Bennet en la aclamada serie de ciencia ficción Heroes, donde interpretó a una joven porrista con habilidades de regeneración rápida. Otro rol icónico fue su personaje como una porrista en Triunfos robados.

Años más tarde, reafirmó su talento dramático al dar vida a la estrella de música country Juliette Barnes en la serie Nashville, personaje que le valió dos nominaciones a los Premios Globo de Oro.

En el cine comercial, Panettiere también se convirtió en una de las favoritas de la franquicia de terror Scream, interpretando al emblemático personaje de Kirby Reed en la cuarta y sexta entrega de la saga.

Más allá de los reflectores, Hayden destacó por su firme compromiso social y ambiental. A lo largo de los años, formó parte de campañas internacionales en defensa de los derechos de los animales y la preservación marina, participando en protestas contra la caza de delfines y ballenas.

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