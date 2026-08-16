Novias entre las llamas es una serie en formato vertical animada, creada mediante Inteligencia Artificial (IA), que mantiene al público lleno de intriga. Muestra de ello son las millones de reproducciones que tiene, por lo que encabeza los primeros lugares en la plataforma ReelShort.

En La Razón te contamos de qué trata esta historia y dónde la puedes ver.

¿De qué trata Novias entre las llamas?

Ella y Leah entregaron todo por amor, pero sus esposos las traicionaron cruelmente. En medio de un incendio, Ella quedó atrapada entre las llamas mientras Charles, capitán de bomberos, prefirió salvar al gato de su ex. Por si fuera poco, Noah, un cirujano brillante, lejos de apoyarlas, también les dio la espalda.

El dolor acumulado durante años se convirtió en una herida imposible de sanar. Unidas por la desgracia y la amistad, las dos mujeres comprendieron que no podían seguir atadas a quienes las habían despreciado.

Un día, con firmeza y valentía, tomaron la misma decisión: divorciarse de los hermanos Harper, cerrar ese capítulo oscuro y recuperar su libertad.

Novias entre las llamas ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Novias entre las llamas: ¿Dónde ver la serie viral animada?

Novias entre las llamas forma parte del catálogo de ReelShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, los primeros 12, de los 45 episodios que conforman la historia, están disponibles sin costo.

También te recomendamos buscar en TikTok, donde los fans de las series en formato vertical publican capítulos o resúmenes. Una opción es la cuenta Royal Screen.

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