Mike Patton, furor y éxtasis en Bellas Artes

El músico Mike Patton durante el show del jueves en la Ciudad de México.

Según crónicas de la época y videos que se conservan de aquella ocasión, el concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes fue todo un acontecimiento: hubo público cantando a todo pulmón los éxitos del Divo de Juárez, baile y gozo. Lo vivido con Mike Patton y Mondo Cane el jueves, en ese mismo recinto, podría equipararse a aquella noche de furor y desenfreno: fans haciendo headbanging desde sus asientos, gritos eufóricos y, al final, los cánticos a todo lo que da para acompañar al artista estadounidense en sus interpretaciones del cancionero mexicano, como en “Hasta que te conocí”.

Desde que uno entraba al Palacio de Bellas Artes, había una sensación distinta: asistentes poco habituales a este inmueble con atuendos alternativos y también público asiduo, entre éste el tenor Arturo Chacón-Cruz.

Desde que apareció Mike Patton, los gritos superaron a los de otras noches en las que se han presentado los tenores Javier Camarena o Arturo Chacón-Cruz, o la directora Alondra de la Parra. Parecía que estábamos en un estadio.

El Dato: El artista ha tenido colaboraciones con el saxofonista de jazz vanguardista John Zorn, el productor de hip-hop Dan the Automator y el violinista clásico Eyvind Kang.

Primero, el artista y productor nos llevó fuera de lo terrenal con “Il Cielo” y luego disparó una pistola de juguete como preámbulo de “Che notte”. “Ragazzi, che notte quella notte”, parte de la letra de la canción resumiría muy bien esta presentación en Bellas Artes.

Durante el concierto, Mike Patton demostró su versatilidad vocal y su capacidad para ir del rock alternativo al metal, al jazz, al blues o al pop. Además del amplio bagaje de recursos vocales, como el falsete, los screams o los cantos guturales.

En “Ore D’Amore”, los violines y la guitarra acústica contrastaban con el resto de los instrumentos, mientras que la voz del músico era casi como un susurro.

El concierto tuvo también mucho de performance. En “Doce, Doce”, de Fred Bongusto, sus screams realzaban el sonido de la batería. Fue una locura musical, sobre todo cuando los violinistas parecían confrontarlo con gritos contenidos e inclinándose hacia el cantante.

Ese frenesí contagió a su público, que celebró con gritos eufóricos y levantando las manos con energía.

Entre cada canción no faltaron los “te amo”, “de grande quiero ser como tú” o los chiflidos cuando se quitó el saco. Todo le quitaba el ambiente solemne que suele haber en este recinto.

Conforme avanzaba el concierto, había más desparpajo. “Ma, L’amore”, un viaje que fue de menos a más con un sonido “salvaje” que provocó que varios fans sacudieran su cabeza, en especial una mujer que se encontraba en uno de los palcos del primer piso de la sala que lucía abarrotada. Lo mismo ocurrió en “Storia D’Amore”, en la que los cantos guturales de Mike Patton realzaban el sonido de los teclados y la batería.

Después de cantar “Una sigaretta”, Mike Patton se sinceró casi hasta las lágrimas: “Para nosotros es la primera vez aquí”, dijo. “Espero que no sea la última”, le respondieron desde el público. “Estamos muy honrados de estar en este lugar. En serio que es un sueño absoluto”, añadió el cantante estadounidense.

El público se levantó para ovacionarlo y eso lo conmovió profundamente. Entre los asistentes, un fan cargaba una cartulina blanca improvisada con la leyenda: “Te amo”; y alguien además le gritó: “Papi, chulo”.

Era la recta final del espectáculo y todavía guardaba una sorpresa más: escuchar y ver a Mike Patton cantar una versión de “La llorona”, acompañado sólo de una guitarra acústica.

Lo que vino fue aún mejor: el Mariachi Gama Mil subió al escenario para acompañarlo en el tema “Retrovértigo”. Las trompetas, el guitarrón, la vihuela y la guitarra acústica se conjugaron con los violines y el canto de Mike Patton a través de un megáfono.

El éxtasis total fue con los primeros acordes de “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel. Los gritos y los cantos no se hicieron esperar. Y fue con esa canción que la letra del Divo de Juárez incitó a levantarse de los asientos y bailar.

La emoción era tal, que al final volaron billetes y objetos que le aventaron al artista, quien con los virtuosos músicos de Mondo Cane ofreció una noche inolvidable al público mexicano.

Hoy Mike Patton repetirá la hazaña en la inauguración de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino en la Alhóndiga de Granaditas. Hay expectativas de que supere lo ocurrido en la histórica presentación del jueves en el Palacio de Bellas Artes.

Inauguración del Cervantino

Dónde: Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato

CUÁNDO: 3 de octubre

Portentosos músicos

Ellos acompañaron a Mike Patton