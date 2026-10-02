Yokai MX Expo: el mundo japonés invade la CDMX con anime, cosplay y folclore

Yokai MX Expo quiere recuperar la magia de las convenciones de anime en CDMX

La Ciudad de México tendrá una nueva celebración para los seguidores del anime, manga, videojuegos, cosplay y la cultura japonesa: Yokai MX Expo, una convención que busca recuperar el espíritu de encuentro entre fans y que realizará su primera edición los días 24 y 25 de octubre en Expo Reforma, con 11 invitados internacionales, una exhibición de yokai, experiencias inmersivas y un Campeonato de Cosplay con una bolsa de 80 mil pesos en premios.

Durante su presentación en la capital, Víctor Luna, productor permanente del evento, explicó que el proyecto surge precisamente desde la afición y con la intención de recuperar una experiencia que, consideran, se ha ido perdiendo en las convenciones.

“Al final, el proyecto lo hacemos porque somos fans también de este mundo. Sentimos que se ha perdido un poco la esencia. En algún momento las convenciones se volvieron más comerciales y ya no existe tanto esa magia que había antes, cuando ibas y vivías una experiencia”, señaló.

La propuesta pretende que el visitante no sólo acuda a comprar productos o tomarse fotografías con sus artistas favoritos, sino que encuentre actividades, espacios de convivencia y elementos visuales que conviertan el recorrido por la expo en una experiencia.

“Queremos traerle a la gente esa experiencia que se ha perdido. El evento se enfoca mucho más en qué podemos hacer para que los asistentes tengan una experiencia más allá de únicamente ir y pasearse”, agregó Luna.

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​📅 24 y 25 oct 2026

📍 Expo Reforma, CDMX

​#QueChidoNihon #YokaiMX #CDMX pic.twitter.com/1uOCL0yTqc — Yokai MX (@YokaiMx) October 1, 2026

Por su parte, Luis Castañeda, socio fundador de Yokai MX Expo, destacó que la convención parte de una comunidad consolidada de seguidores del anime, los videojuegos, el cosplay y las expresiones culturales japonesas.

“Las prioridades son los fans. Todos los eventos existen gracias a la gente que tiene este interés y este entusiasmo por ir, compartir, conocer personas y disfrutar sus hobbies y sus gustos”, afirmó.

Uno de los atractivos principales será la presencia de 11 invitados internacionales provenientes de países como Japón, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Estonia, Suiza, Noruega y Luxemburgo.

La organización explicó que la selección busca reunir diferentes perfiles y especialidades dentro del mundo del cosplay, ofreciendo a los asistentes una representación internacional de esta disciplina.

El programa también contempla meet & greet, sesiones fotográficas, autógrafos, paneles exclusivos y sorteos de productos oficiales, además de torneos de TCG, booster boxes, accesorios y cartas promocionales.

Los seguidores del dibujo también tendrán un espacio con un concurso que contempla kits profesionales, premios en efectivo y reconocimientos.

Sin embargo, uno de los elementos que pretende distinguir a Yokai MX Expo será su propuesta visual.

El propio nombre del encuentro remite a los yokai, criaturas y espíritus sobrenaturales del folclore japonés. Bajo este concepto se montará una exhibición de esculturas de gran formato inspiradas en estas figuras, entre ellas Rokukobi, Byobu Nozoki, Teke Teke, Karakasa, Nurikabe y Waraningyo.

La ambientación incorporará además elementos asociados con la arquitectura y estética tradicional japonesa, como arcos torii, algunos de los cuales funcionarán como escenarios para fotografías y como parte de los espacios destinados a los invitados.

También se presentará una exhibición de arte de inspiración japonesa, con la intención de ampliar el acercamiento del público a expresiones culturales que van más allá del anime y los videojuegos.

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Nos vemos este 24 y 25 de Octubre en Expo Reforma, CDMX.



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La elección de octubre forma parte también del concepto de la primera edición. De acuerdo con los organizadores, existe una conexión entre las celebraciones de esta temporada en México y las tradiciones japonesas relacionadas con espíritus, criaturas sobrenaturales y relatos vinculados con lo desconocido.

“Queremos mostrar respeto por todas estas creencias y por esta cultura, pero también convertirlo en una celebración que conecte con lo que nos gusta de este mundo en Japón”, explicó Castañeda.

La intención es que la temática funcione como hilo conductor de una experiencia que combine cultura pop contemporánea con elementos del folclore, el arte y las tradiciones japonesas.

El Campeonato de Cosplay, con una bolsa de 80 mil pesos en premios, será otra de las actividades centrales de la primera edición.

Con ello, Yokai MX Expo busca reconocer a quienes convierten el cosplay en una disciplina creativa y artística, además de generar un espacio de competencia y convivencia para la comunidad.

La organización subraya que el objetivo es que la convención sea un punto de encuentro para aficionados de distintas generaciones y perfiles, donde puedan compartir sus intereses, participar en actividades y descubrir nuevas expresiones relacionadas con Japón.

La primera edición de Yokai MX Expo se realizará el 24 y 25 de octubre de 2026 en Expo Reforma, ubicado en Avenida Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El proyecto contempla, además, la posibilidad de realizar dos ediciones al año, dependiendo de la respuesta del público y del desarrollo de la propuesta.

Los boletos están disponibles en www.yokai-mx.com.

Dato: La información sobre invitados, actividades, horarios, concursos y actualizaciones puede consultarse en Instagram @yokaimxexpo y en Facebook como Yokai MX Expo.

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MSL