La serie en formato vertical Su esposo mantenido era el rey de todo es un drama chino en el que seguimos la historia de un hombre que sufre el desprecio de su esposa pese a que él la ayuda en todo lo que puede.

¿De qué trata Su esposo mantenido era el rey de todo?

Su esposo mantenido era el rey de todo sigue la historia de Evren, un poderoso genio que unido por una promesa de seis años, ocultó su identidad y protegió a su esposa, Layla, salvando su empresa de cada crisis.

Su esposo mantenido era el rey de todo, ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

Sin embargo, ella lo trataba como a un sirviente inútil. Cuando el contrato llegó a su fin, Evren se marchó, dejando que Layla descubriera que todo lo que tenía había sido construido por el esposo al que tanto despreciaba.

¿Dónde ver Su esposo mantenido era el rey de todo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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