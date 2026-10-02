¿Quién fue Nance O’Neil, la actriz que cautivó a Lizzie Borden? Así lucía en FOTOS reales

¿Quién fue Nance O'Neil, la actriz que cautivó a Lizzie Borden? Así lucían en fotos reales

La serie Monster: La historia de Lizzie Borden destaca al personaje de la actriz Nance O’Neil como clave para que la socialité asesina lograra salirse con la suya y no ser sentenciada por el asesinato de su padre y su madrastra.

Aunque en realidad la actriz interpretada por Jessica Barden no conoció a Lizzie sino hasta años después de los homicidios, el personaje ha conseguido captar la atención del público, por lo que ahora te compartimos cuál fue su verdadera historia y su relación con la asesina del hacha.

Jessica Barden absolutely owns her moments as Nance O’Neil.



Another standout performance in an already incredible ensemble. Jessica brings something completely her own to the character a unique presence and energy that doesn’t get lost among the rest of the cast.



Every… pic.twitter.com/DAxztdugmo — Kasim (Kaz) (@actorkasim) September 17, 2026

¿Quién fue Nance O’Neil?

El verdadero nombre de Nance O’Neil era Gertrude Lamson y fue una actriz teatral y cinematográfica estadounidense, activa en la época del cine mudo y llamada la Bernhardt americana.

Nació el 8 de octubre de 1874 en Oakland, California. Cuando ella decidió hacerse actriz, su padre, un subastador muy religioso, la denunció en la iglesia por dedicarse al teatro, pidiendo a la congregación que rezara por ella.

La mujer paticipó en diversas producciones teatrales e incluso estuvo en Hollywood. En 1904, la artista conoció a Lizzie Borden y ambas se convirtieron en buenas amigas, lo que generó una ola de rumores.

Y es que cabe mencionar que muchos decían que Lizzie era lesbiana y que llegó a mantener relaciones con otras mujeres. En ese sentido, ya que incluso vivieron juntas por unos años, se decía que fueron pareja, aunque nunca pudo confirmarse esta información.

Born on this date: Nance O’Neil (October 8, 1874-February 7, 1965)#DYK O’Neil was close friends with the infamous Lizzie Borden and there have been rumors that they were more than friends. pic.twitter.com/XRpZpX44TV — The Tinseltown Twins (@TinseltownTwins) October 8, 2022

Tiempo después, hubo un quiebre en su relación y O’Neil salió de la casa de Lizzie, Al poco tiempo, en 1916, la artista se casó con Alfred Hickman, un actor cinematográfico de origen británico que previamente había estado casado con la también actriz Blanche Walsh.

Él falleció en 1931. Hickman y O’Neil encarnaron a Nicolás II de Rusia y Alejandra Fiódorovna Románova en la película muda The Fall of the Romanovs.

Sus últimos años los pasó en la residencia del Actors Fund of America en Englewood, falleciendo allí en 1965, a los 90 años de edad. Fue enterrada en el Cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California.

Actress Nance O'Neil was #BornOnThisDay Oct. 8, 1874. Stage/film star she is known for her numerous roles between 1890s to the 1930s & also remembered for her publicized relationship with the accused murderess Lizzie Borden in 1904 after her acquittal Passed in 1965 (age 90) #RIP pic.twitter.com/k7FmwK6fV2 — Dr. Buzz aka Buzz Von Ornsteiner PhD (@DrBuzz_Forensic) October 8, 2024

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