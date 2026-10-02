Aileen Wuornos, apodada por muchos como ‘La mujer araña’ o ‘la reina de las asesinas en serie’ mató a siete hombres en Florida en un lapso de 12 meses, condenada a muerte en 1992 por el asesinato de Richard Mallory que recibió varias penas capitales en los años siguientes.

Este destacado personaje del true crime aparece en la nueva temporada de Monstruos, la serie de Ryan Murphy que en esta ocasión abordó la historia de Lizzie Borden, quien en 1892 habría asesinado a su padre y su madrastra con un hacha.

okay so i made a comparison edit of sarah paulson and aileen wuornos just to show y’all how much she ATE this role in the new monster season... like you can tell she sat there studying hours of footage to get every little detail perfect pic.twitter.com/IEHsg0nSlX — ★ (@POPin4k) September 19, 2026

En la ficción, el director se tomó la libertad creativa de incorporar de manera parcial la historia de Aileen Wuornos y de inventar una supuesta afición de la asesina hacia Lizzie Borden, información no comprobada.

El público en redes sociales aplaudió la actuación de Paulson como ‘La mujer araña’, pero también generó curiosidad sobre qué tan fiel era la apariencia del personaje en la serie de Netflix en comparación con la vida real. A continuación, te contamos más de su historia y cómo lucía.

‎Así lucía Aileen Wuornos en la vida real

Aileen Wuornos nació en Rochester el 29 de febrero de 1956. Era una prostituta estadounidense que admitió haber asesinado a siete hombres en distintas regiones de Estados Unidos.

Ella declaró que sus víctimas la violaron o trataron de hacerlo mientras que ella ejercía la prostitución y fue a jucio tras admitir su culpabilidad por coerción de su ex pareja Tyria Moore, quien cooperó con las autoridades a cambio de inmunidad.

‎Así lucía Aileen Wuornos en las FOTOS reales ı Foto: Especial

Durante el juicio, Aileen se sinceró sobre su pasado creciendo en medio de abusos y dificultades hasta el momento de los asesinatos. Fue condenada a muerte en 1992, momento que quedó captado en video y destacó pro su arrebato de furia ante el resultado.

Les dijo a los presentes en el tribunal que ella iría al cielo mientras ellos se pudrirían en el infierno; además, sostuvo de forma agresiva que había matado a los hombres en defensa propia tras sufrir agresiones y abusos extremos, aunque la corte desestimó sus argumentos.

Meses después se declaró no disputante (no contest) en otros casos creyendo que así evitaría la pena máxima, pero al recibir más condenas a muerte exclamó su furia contra el sistema judicial.

Hacia el final de su vida, Wournos hacía hincapié en su deseo con morir pronto y encontrarse con Dios. Sin embargo, su proceso duró 10 años hasta que finalmente llegó su muerte.

‎Así lucía Aileen Wuornos en las FOTOS reales ı Foto: Especial

Durante las etapas finales del proceso de apelación dio una serie de entrevistas a Broomfield. En su última entrevista, poco antes de su ejecución, la entrevistada afirmó que su mente estaba siendo controlada por “presión sónica” para hacerla parecer loca y que sería sacada por ángeles en una nave espacial

La ejecución de Wuornos tuvo lugar el 9 de octubre de 2002. Rechazó la última comida que podría haber sido cualquier cosa que pidiera por debajo de los 20 dólares, y en su lugar pidió una taza de café. Sin embargo, el documental de Broomfield dijo que recibió una última comida de KFC de pollo frito y patatas fritas[

Sus últimas palabras fueron: “Solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el Día de la Independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré”.

Aileen Wuornos on 8 October 2002, the day before her execution, in her final interview with Nick Broomfield: "I cannot go into the execution chamber and die in the execution chamber as a liar. I have to come clean and cleanse my spirit in the name of Jesus Christ." pic.twitter.com/BO2OwIVj5U — Dead Wrong History (@deadwronghist) July 9, 2026

¿Quieres saber más?

Estas son las impactantes fotos reales del Expediente Vallecas

‘Contra el huracán’: Tráiler y fecha de estreno de la película de Netflix basada en el huracán Otis

Clown Panic: Estreno en México de la película sobre avistamientos de payasos malvados en 2016

Esta es la historia real detrás de Unabomber, la película de Netflix