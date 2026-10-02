‎¿Quién es Mike Patton y de dónde es el aclamado músico?

‎¿Quién es Mike Patton y de donde es el aclamado músico?

Mike Patton se hizo tendencia recientemente después de que se presentó en Palacio de Bellas Artes, donde interpretó varios clásicos de la música europea y mexicana, incluyendo de Raphael, “La llorona” y “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel, final sorpresivo donde lo acompañó el Mariachi Gama Mil.

El músico estadounidense presentó por primera vez en México su proyecto Mondo Cane. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, en este lugar. Estoy por llorar", afirmó el artista durante su presentación en uno de los momentos virales.

Es que te pasaste maquinón, Mike Patton le hizo un verdadero homenaje a Juan Gabriel, interpretando “Hasta que te conocí” con mariachi y todo pic.twitter.com/FlVfyPkIyc — Gabriel Pradenas Sandoval (@Gapraden) October 2, 2026

‎¿Quién es Mike Patton?

Michael Allan Patton nació en Eureka, California el 27 de enero de 1968. Es un cantante, compositor, productor, letrista, multiinstrumentista y actor estadounidense.

Es conocido por ser el vocalista de la banda Faith No More; asimismo, es vocalista de Dead Cross, Mr. Bungle, Tomahawk, Lovage, Fantômas o Peeping Tom, entre otras bandas.

Es conocido por sus diversas influencias y experimentales proyectos, su gran rango vocal y continua productividad, siendo capaz de interpretar géneros como la música experimental, avant-garde, pop, jazz, noise, hardcore punk, rock alternativo, funk, trip hop, hip hop, electrónica, death metal, entre otros.

También ha tenido proyectos con artistas como John Zorn, Sepultura, Melvins, Melt-Banana, Björk y Kool Keith. En 1999 fundó la compañía discográfica Ipecac Recordings junto a Greg Werckman.

La carrera musical de Mike Patton comenzó en varias bandas que mayormente realizaban versiones de otros artistas, desarrollando su voz y puesta en escena, cuando aún asistía al colegio en 1985, con diecisiete años, formó el grupo Mr. Bungle, junto a Trevor Dunn (bajista), Trey Spruance (guitarrista) y Jed Watts (batería).

Durante los siguientes años lanzan varios demos, The Raging Wrath of the Easter Bunny, Goddammit I Love America, Bowel of Chiley y OU818 (el cual contenía canciones que luego aparecerían en su primer disco).

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