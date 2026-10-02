John Cena: Siempre volveré a México por su calidez

John Cena durante su paso por la alfombra en el evento dedicado a los fans.

El actor John Cena, junto al elenco de Matchbox, la película, se encuentra en la Ciudad de México, donde convirtió el fan event en una celebración marcada por el cariño del público, pero también por una conversación en la que habló de sus miedos, vulnerabilidad y la relación que ha construido con nuestro país.

El exluchador fue recibido por cientos de seguidores que desde muy temprano se dieron cita en una plaza al norte de la ciudad, muchos de ellos con memorabilia, fotos, juguetes, carteles y objetos relacionados con su carrera y con la nueva película de Apple TV que estará disponible a partir del 9 de octubre.

Seguidores llevaron juguetes, pósters y todo tipo de afiches la noche de ayer. ı Foto: Carlos Aguillón y Cuartoscuro

La espera comenzó horas antes. Poco a poco, el lugar se llenó de aficionados que buscaban un lugar desde donde pudieran ver al elenco. Algunos llegaron con piezas de colección; otros, con dibujos y recuerdos para mostrar a sus protagonistas. También hubo quienes aprovecharon la ocasión para caracterizarse o llevar objetos vinculados con Matchbox.

El Dato: La filmación comenzó en Budapest en enero de 2025, pasó por Eslovaquia y posteriormente llegó a Marruecos, donde se filmaron escenas en Casablanca.

La expectativa creció conforme se acercaba el momento de conocer a los cinco actores que acudieron a presentar la cinta: John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro y Teyonah Parris.

Cuando apareció John Cena, los gritos dejaron claro quién era la figura más esperada. “Quiero agradecer especialmente a todos los que llegaron temprano sólo para verme y decirme algo. Muchas gracias por recibirme siempre con tanto cariño”, expresó.

Arturo Castro, quien da vida al personaje ed, saludando a los fanáticos. ı Foto: Carlos Aguillón y Cuartoscuro

El actor reconoció también el significado que tiene la recepción mexicana y respondió a quienes le agradecieron las decisiones que han permitido su acercamiento con el país.

“ Gracias por creer en mí, por el cariño y por todas las decisiones y proyectos que me han permitido estar aquí. Haré todo lo posible por seguir regresando, siempre que ustedes quieran tenerme aquí. Muchísimas gracias. Voy a disfrutar esta noche”, afirmó.

95 días duró el rodaje en tres países

En Matchbox, la película, el exluchador interpreta a Sean, un agente encubierto de la CIA cuyo regreso a su ciudad natal termina involucrando a sus antiguos amigos en una aventura internacional. El largometraje, inspirado en los juguetes de Mattel, combina acción, aventura y comedia.

Pero detrás de las escenas de acción, el actor encontró espacio para hablar de un aspecto más personal: el miedo.

“Mis miedos forman parte de mi camino y de la manera en que enfrento cada proyecto. Sólo espero que eso no se note en la pantalla y que ustedes disfruten la película”, resaltó.

El elenco de la cinta, antes de la premier en México de Matchbox, la película. ı Foto: Carlos Aguillón y Cuartoscuro

Reconoció que expresar vulnerabilidad frente al público no resulta sencillo. “Siempre es difícil mostrar ese lado de uno mismo. Aprecio que no hagan un juicio rápido sobre mí. Intento construirme como una persona abierta y espero que eso se transmita. Lo importante es poder conectar realmente con la gente”, dijo.

Por su parte, el actor guatemalteco Arturo Castro, quien interpreta a Ted, uno de los amigos de Sean, habló de la importancia de que su personaje no sea únicamente una figura dentro de las secuencias de acción.

“Lo bonito de este personaje es que sabe cómo resolver las cosas y se convierte, de alguna manera, en un héroe de acción. Tiene la capacidad de manejarse bien en situaciones peligrosas”, explicó.

Su experiencia al volante también resultó útil durante la producción. “Aprendí a manejar en Guatemala y después en la Ciudad de México, así que eso me ayudó bastante. Aunque, como dijo María, a veces me paso el alto y tengo que esperar una, dos, tres…”, contó entre risas.

El exluchador regaló autógrafos a sus fans. Algunos lo siguen desde sus peleas en el ring. ı Foto: Carlos Aguillón y Cuartoscuro

El actor destacó que la inteligencia también puede convertirse en una herramienta para enfrentar el peligro.

“Me gusta que en una película de acción uno de los personajes importantes no sea necesariamente el más fuerte, el más grande o el que se vea más poderoso. En este grupo, la inteligencia también tiene mucho que ver”.

El actor agregó el plus que ofrece su rol: “Me da mucho gusto que esta película pueda enseñarle a la gente que los latinos somos tridimensionales. No solamente una cosa. Ted utiliza su cerebro para rescatar a sus amigos y ayudarlos”.

Otra que también llegó y firmó decenas de autógrafos fue la actriz Teyonah Parris, quien destacó la preparación que requirió la película, particularmente para las escenas de acción.

“Además de todo lo que hicimos para esta producción, hubo muchas cosas que tuvimos que aprender. Algunos de nosotros nos preparamos con simuladores; además de practicar diferentes habilidades para poder realizar nuestras escenas de la mejor manera”, explicó.

La actriz se refirió a la respuesta de los mexicanos, especialmente a quienes llegaron desde lejos para acompañarlos.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Es increíble ver cómo los actores y las estrellas vienen a México y cómo los fans nos reciben. Hay personas que vienen desde muy lejos, algunos incluso vestidos como los personajes, con dibujos y diferentes cosas que demuestran cuánto valoran nuestro trabajo”.

La tarde terminó con John Cena nuevamente frente a sus seguidores, entre aplausos, gritos y celulares levantados.