Gypsy Rose Blanchard, la mujer que estuvo encarcelada por haber asesinado a su mamá, tuvo otra pérdida y es que su novio y prometido Ken Urker murió este 1 de octubre a los 33 años de edad.

El fallecimiento fue confirmado por la Oficina del Sheriff de Lafourche, luego de que el también padre de la hija de Gypsy fuera encontrado inconsciente.

¿De qué murió Ken Urker, el novio Gypsy Rose Blanchard?

Por el momento no se saben las causas de muerte del novio de Gypsy Rose Blanchard, sin embargo, las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para determinar la causa del fallecimiento.

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De acuerdo con medios estadounidenses, Gypsy Rose le envió un mensaje a Ken por el motivo de su cumpleaños, pero la mujer no recibió respuesta.

Muere novio de Gypsy Rose Blanchard ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, se dice que el hermano de Gypsy, Dylan, fue a la vivienda de Ken y lo halló incosciente.

Por su parte, la Oficina del Sheriff de Lafourche informó en una entrevista para E! News que este 1 de octubre recibieron una llamada de emergencia a las 6.15 pm y cuando llegaron al lugar encontraron a Ken Urker sin vida.

Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles y la causa exacta de la muerte del prometido de Gypsy Rose.

Así fue la historia de amor de Gypsy Rose Blanchard y su novio Ken Urker

La relación de Gypsy Rose y Ken Urker fue muy intermitente, hasta la forma en que se conocieron fue peculiar.

En 2017, tras ver el documental de HBO Mommy Dead and Dearest, sobre el caso de Gypsy Rose Blanchard, Ken Urker decidió escribirle una carta para expresarle su apoyo mientras ella permanecía en prisión.

Lo que comenzó como una amistad por correspondencia se transformó en una relación sentimental, luego de pasar largas horas conversando por teléfono. Ambos se conocieron personalmente durante una visita a la cárcel y se comprometieron en octubre de 2018, cuando él le entregó un anillo.

Muere Ken Urker, el prometido de Gypsy Rose Blanchard ı Foto: Especial

Sin embargo, su noviazgo atravesó varias dificultades. En 2019 decidieron separarse, una ruptura que Gypsy describió como devastadora y que, según explicó, les permitiría concentrarse en su crecimiento personal.

Aunque tuvieron una breve reconciliación, terminaron nuevamente. En 2022, Gypsy se casó con Ryan Anderson, a quien también conoció mientras estaba en prisión. No obstante, la pareja se separó a principios de 2024, después de que ella recuperara su libertad.

En abril de ese mismo año, poco después de su ruptura con Anderson, Gypsy y Urker retomaron su relación. Él se mudó para estar más cerca de ella y, en julio de 2024, anunciaron que esperaban un bebé. Su hija, Aurora Raina Urker, quien nació el 28 de diciembre de 2024, justo un año después de la liberación de Gypsy.

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