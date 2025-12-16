Filtran perturbadores VIDEOS de Gypsy Rose Blanchard antes de matar a su mamá

El caso de Gypsy Rose Blanchard es uno de los más polémicos que han habido en la historia del true crime americano. A más de un año de que la escritora saliera de prisión por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, han surgido nuevos videos que añaden detalles turbios sobre la relación de la joven con su cómplice Nicholas Godejohn y en el que podemos ver su día a día con mayor detalle.

Después de que detuvieron a Nicholas Godejohn y a Gypsy Rose por el asesinato de Dee Dee, la joven realizó una serie de declaraciones que para muchos la hicieron ver como la víctima en la historia, al revelar que su madre padecía del Síndrome de Münchhausen por poderes. Así, la obligaba a andar en una silla de ruedas, a raparse el pelo e incluso a quitarse los dientes. Todo con la intención de obtener un beneficio económico y para mantener a su hija bajo su control.

Una niña en silla de ruedas, cabeza rapada, tubos por todos lados, atrapada en un mundo de hospitales y mentiras.

¿Y si su mayor protectora era la mala?

La historia real de Gypsy Rose Blanchard y el síndrome de “Munchausen por poderes”. pic.twitter.com/JCjwF8gLUX — Lucas Junes (@lucasivanjunes) December 11, 2025

Gypsy también acusó a su entonces pareja de haber sido quien asesinó a su mamá y aseguró que ella estuvo en el baño todo el tiempo durante el ataque y que posteriormente fue violada por su ex, quién tenía otras personalidades.

Filtran videos privados de Gypsy Rose antes de matar a su mamá

Ahora en redes sociales se han hecho virales los videos en los que podemos ver las interacciones de Gypsy con su mamá y su novio virtual a través de videos que le compartía a Godejohn de diferentes situaciones de su vida diaria.

Uno de los videos más perturbadores es de ella con una peluca café mostrando su supuesta otra personalidad Damona, donde hablaba directamente a Nick y le decía que si llegaran a tener una hija juntos, ella tendría que perder su virginidad a él ya que sería ‘el hombre de la casa’, algo que le explicarías a su hija a los 13 años, edad que para ella, era considerada apropiada.

El clip destacó porque en el pasado, Blanchard aseguró que fue su novio de ese entonces quien dio tal idea y que ella incluso terminó con él por ello, aunque después lo perdonó.

Este video ha despertado preocupación en el público ya que recordemos que es actualmente la mujer está casada y tiene un bebé una niña llamada Aurora, por lo que muchos se preguntan si la pequeña se encuentra en peligro.

Eso no es todo, ya que en varios videos podemos ver a la chica grabando en la sala de su casa con pelucas en pleno día, a pesar de lo supuestamente restrictiva que era su madre y hasta podemos ver tu interacciones de las dos juntas en la calle, aunque se decía que Didi no sabía que su hija tenía un teléfono celular, ya que se lo prohibía.

También hay otro video en el que Gipsy habla sobre ayudar a su novio en un asesinato. “Si es alguien que es muy cercano a mi, eso lo harás tu, al menos que me pidas que te ayude”, le dice, aunque también asegura que estaría involucrada al ayudarlo a limpiar.

Las decenas de videos han generado nuevas opiniones en torno al caso y algunos incluso piden que se reabra para considerar estos clips. Sin embargo, los clips seguramente ya habían sido contemplados por las autoridades encargadas, por lo que se desconoce si estos podrían haber hecho una diferencia en la manera en la que la joven y su pareja fueron juzgados.