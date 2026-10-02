¿Bruno Mars y Karol G son pareja? ¿ De dónde salió el rumor?

Bruno Mars lanzó el videoclip de su nueva canción ‘Dance with me’, en donde destacó la participación de Karol G, con quien “se casa” el cantante, un momento que ha hecho crecer los rumores de un romance entre los famosos.

En el video, podemos ver el momento en que los famosos se encuentran y se abrazan en medio de fuegos artificiales mientras ella viste de blanco; antes del momento cumbre, él le canta desde el balcón

En su cuenta de Instagram, Bruno Mars agradeció de manera directa a La Bichota por haberse tomado el tiempo para colaborar en su video musical pese a su apretada agenda.

“Poco después de realizar tres shows con entradas agotadas en estadios, uno tras otro, sin ningún día de descanso, y grabar su propio videoclip, ella tuvo la gentileza de ser la protagonista del mío. Gracias, Karol G”, dijo él.

Agregó: “Verte trabajar ha sido muy inspirador. Para quien no lo sepa, esta mujer hermosa se esfuerza mucho y ama mucho a sus fans. Me llama y me dice lo bendecidos que estamos los dos y me recuerda nunca olvidar eso. Es un honor decir que hicimos música juntos, nos presentamos juntos y ahora protagonizamos juntos una telenovela llena de drama”.

Al final, el músico agregó: “Esta canción es especial para mí y espero que este video inspire a alguien a amar con todo lo que tiene. Chicos, esta es la hora de tomar a sus novias y bailar con ellas”, concluyó, dejando ver su admiración por la famosa.

¿De dónde vienen los rumores de romance entre Karol G y Bruno Mars?

Desde que se reveló la colaboración entre Karol G y Bruno Mars en el disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’, el público notó una quimica entre los famosos que ellos han hecho crecer con declaraciones y publicaciones en redes sociales.

La publicación que comenzó con los rumores fue creada por Mars, quien publicó un video con la descripción “cuando quieres paz pero te estás enamorando de una latina”.

Por su parte, Karol compartió fotos con Bruno, en donde aparecían abrazados y celebrando su lanzamiento en conjunto. Su manera de tocarse y acompañarse generó sorpresa en redes sociales y encendió los rumores.

Desde entonces, han habido otras declaraciones y bromas que mantienen el tema vigente, aunque en realidad ninguno de los dos ha confirmado que podría siquiera haber un romance entre ellos y es probable que se trate de una estrategia para monetizar y tener más publicidad para su música.

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