Las redes sociales se encendieron luego de que fueran publicadas unas fotografías en las que aparecen Karol G y Bruno Mars juntos, celebrando y abrazados. Las imágenes, compartidas el 29 de agosto en Instagram, desataron especulaciones sobre un posible romance entre la cantante colombiana y el intérprete estadounidense.

Las FOTOS de Karol G y Bruno Mars que desatan rumores de romance

La publicación que encendió todo fue un video que Bruno Mars compartió el 28 de agosto, acompañado de la frase sobre enamorarse de una mujer latina y con la canción “Still” de fondo, tema que el estadounidense y Karol G grabaron en conjunto.

“Cuando quieres paz pero te estás enamorando de una latina”, escribió el intérprete en la descripción.

Mientras tanto, en el carrusel publicado por Karol G se les ve brindando con una copa y compartiendo gestos de complicidad como abrazos y los rostros bastante juntos.

La publicación de Karol tiene más de 4.8 millones de Me Gusta en Instagram y casi 50 mil comentarios, entre los que resaltan:

“Díganme que se van a casar”

“Tengan un hijo”

“Carolina entrómpese a ese man”

“¿Están juntos?"

Pese a las teorías y emoción desbordante de los fans, lo cierto es que se trata de una colaboración musical que forma parte del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, de Karol G, lanzado el 7 de agosto de 2026, y ya debutó en el puesto 41 del Billboard Hot 100. Además, los artistas interpretaron la canción en vivo durante la gira Tropitour en Inglewood.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, y todo sería parte de “Still”, la cercanía mostrada en las fotos y los mensajes previos de Bruno Mars sobre “enamorarse de una latina” han alimentado los rumores.

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