Trump usa visas para presionar a políticos de América Latina, según The New York Times

Donald Trump ha utilizado las restricciones de visas como una herramienta de presión sobre funcionarios y políticos latinoamericanos, según el NYT.

El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán representa uno de los casos más recientes de una estrategia con la que el gobierno de Donald Trump busca presionar a figuras políticas y funcionarios de América Latina, según un reportaje de The New York Times.

Según un artículo publicado este domingo por el diario, la administración de Trump convirtió la visa en un instrumento para influir en decisiones internas, contener la presencia de China, penalizar críticas y beneficiar a aliados ideológicos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: AP

El jueves, el mismo López Beltrán informó que Washington canceló su permiso de ingreso, tras acusaciones de corrupción que él rechaza.

Lo anterior, según la publicación del diario estadounidense, colocó al exsecretario de Organización de Morena dentro de una lista regional que incluye a ministros, legisladores, diplomáticos, jueces y periodistas, a quienes se les ha revocado el documento como una forma de presión.

Departamento de Estado de EU amplió criterios para negar acceso a personas del hemisferio occidental

El artículo recordó que, en abril, el Departamento de Estado amplió los criterios para negar el acceso a personas del hemisferio occidental que realicen actividades consideradas contrarias a los intereses de Washington.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos canceló su visa y envió una carta al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión como política y propagandística.



🗣️ En la misiva, señaló al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario… pic.twitter.com/ivROG8iIka — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 14, 2026

Bajo esta política, el secretario de Estado, Marco Rubio, cuenta con “amplia autoridad discrecional” para cancelar permisos cuando exista una prioridad estadounidense. Los registros de visas son confidenciales, por lo que es difícil cuantificar el alcance de estas medidas.

El artículo de The New York Times ejemplifica su punto con casos en Chile, Argentina, Costa Rica y Panamá, donde, explica el autor, se han revocado visas a funcionarios de diversos rangos por los citados motivos.

Al respecto, el exembajador estadounidense John Feeley resumió el efecto político: “Un congresista o un fiscal sin una visa estadounidense es alguien que vuela con un ala rota”, citó el artículo.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

Por otro lado, según el recuento del artículo, Estados Unidos también restituyó las visas de tres funcionarios salvadoreños cercanos a Nayib Bukele que habían sido incluidos en la Lista Engel durante el gobierno de Joe Biden: Javier Argueta, Christian Guevara y José Ernesto Sanabria.

El NYT sostuvo que el episodio de López Beltrán inserta a México en una estrategia de presión que ya alcanzó a distintos gobiernos del continente. La falta de información oficial sobre cada cancelación permite a Washington aplicar estas decisiones sin revelar públicamente las pruebas ni los motivos específicos.

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