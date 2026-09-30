Baja cifra de jóvenes sin estudiar ni trabajar en México: OCDE

México baja el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan

El número de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan en México registró una disminución constante al pasar del 23 al 19 por ciento en el periodo de 2015 a 2025, reveló el reciente informe Panorama Educativo 2026 publicado por la OCDE.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la evaluación del organismo internacional muestra avances sostenidos en la incorporación de las juventudes mexicanas a las aulas y al mercado laboral formal en la última década.

El reporte destaca que la tasa de desempleo entre personas de 25 a 34 años con formación técnica o universitaria bajó del 7 al 4 por ciento. Esta cifra ubica al país por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, que se sitúa en 5 por ciento.

México baja el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan ı Foto: Especial

En tanto, el sector de adultos jóvenes de 25 a 34 años que carece de educación media superior disminuyó del 55 al 40 por ciento, lo cual confirma un mayor acceso y permanencia en el nivel bachillerato en todo el territorio nacional.

Al respecto, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, atribuyó estos indicadores a la aplicación de becas universales, la ampliación de la infraestructura educativa e intervenciones estructurales directas en los planteles de educación pública.

El funcionario señaló que la histórica falta de oportunidades respondía a responsabilidades omitidas por el Estado. “No trabajaban porque no había oportunidades y no estudiaban porque no había escuelas suficientes”, sostuvo Delgado Carrillo al referirse a la atención brindada a este sector.

Asimismo, el titular del ramo educativo afirmó que los resultados del organismo internacional demuestran que la política educativa integral y humanista impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza por buen camino y sienta un precedente a nivel internacional en el acompañamiento estudiantil.

México baja el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan ı Foto: Especial

El Panorama Educativo es un diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que mide periódicamente el desempeño, financiamiento y estructura de las instituciones de enseñanza entre las naciones integrantes del organismo internacional.

Las autoridades educativas prevén mantener este ritmo de crecimiento en la matrícula de preparatoria y universidad para reducir de forma paulatina las brechas de desigualdad social en las diferentes regiones del país durante los próximos años.

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MSL