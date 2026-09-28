¿SEP suspende clases este martes 29 de septiembre? Esto se sabe

Las dudas sobre una posible suspensión de clases en septiembre de 2026 han aumentado durante las últimas horas, luego de que comenzaran a circular versiones sobre un posible cambio en las actividades escolares para este martes 29 de septiembre.

La situación ha generado incertidumbre entre padres de familia y estudiantes de educación básica, quienes buscan saber si deberán acudir normalmente a las escuelas o si habrá modificaciones en la jornada escolar de este martes.

El escenario también ha puesto atención en las entidades donde se presentan condiciones meteorológicas relacionadas con el huracán Polo, por lo que la comunidad escolar permanece pendiente de los avisos que emitan las autoridades educativas.

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Una imagen de un salón de clases ı Foto: ilustrativa: Cuartoscuro

¿SEP suspende clases mañana martes 29 de septiembre?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que este martes 29 de septiembre de 2026 habrá clases en el país, por lo que las actividades escolares continuarán para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Sin embargo, existen excepciones debido a las condiciones generadas por el huracán Polo. Los estudiantes de algunos municipios de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa no tendrán actividades escolares este martes.

Por ello, las familias que viven en las zonas afectadas deberán permanecer atentas a los comunicados de las autoridades educativas y de cada escuela o colegio para conocer las medidas correspondientes.

En el resto del país, la jornada escolar se mantiene conforme a lo establecido en el calendario escolar 2026-2027.

En la imagen, un salón de clases vacío ı Foto: larazondemexico

Sonora entre los afectados

La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Sonora emitió un aviso importante donde informa que, por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se determinó suspender las actividades escolares presenciales en escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos.

El esquema de suspensión aplica en las siguientes fechas y modalidades:

Martes 29 de septiembre de 2026: Suspensión total de actividades presenciales en los 72 municipios del estado, aplicable para ambos turnos y en todos los niveles educativos.

Miércoles 30 de septiembre de 2026: Suspensión de actividades presenciales en los 72 municipios en todos los niveles educativos

Se emitió medidas preventivas para el sector educativo ante los pronósticos de lluvias extraordinarias y vientos fuertes derivados de los efectos del sistema tropical “Polo” en la entidad.



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LMCT