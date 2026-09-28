Polo tocará BCS como huracán mayor; Gobierno de CSP concentra operativo en Comondú

El huracán Polo tocará tierra la tarde de este lunes en Baja California Sur como categoría 2 o 3, con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. Ante la cercanía del ciclón, autoridades comenzaron evacuaciones preventivas, restringieron el acceso a playas y pidieron frenar la movilidad desde las dos de la tarde en comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto.

Hasta esta mañana, 78 personas habían dejado sus viviendas y permanecían en un refugio temporal de Ciudad Constitución, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil (CNP), durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El llamado principal para la población es permanecer bajo resguardo durante el paso del Polo a través de la península.

Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal mantendrá contacto con Protección Civil y con las autoridades de Baja California Sur para reportar diariamente los efectos y la evolución del huracán, así como su posterior avance hacia Sonora. “Todos estén atentos a la información oficial de Protección Civil. A partir de las dos de la tarde es que se espera mayor intensidad de lluvias en la zona”, señaló la mandataria.

Desde Comondú, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío aseguró que Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales mantienen operaciones coordinadas desde hace varios días. Señaló que los últimos preparativos se concentran en refugios de Comondú, Loreto y Mulegé, donde, de acuerdo con la previsión oficial, podrían registrarse los efectos más intensos de Polo.

“Estamos listos y juntos los tres órdenes de gobierno”, afirmó Castro Cosío. El mandatario estatal dijo que la coordinación con las fuerzas federales comenzó desde las primeras reuniones de prevención y destacó el despliegue de personal militar, naval y de seguridad para atender a la población que requiera apoyo.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentado a las seis de la mañana, Polo se encontraba a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 al sur de Cabo San Lucas. El ciclón avanzaba hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora.

Las autoridades prevén que el primer impacto de Polo será entre las cuatro y las seis de la tarde en las inmediaciones de Comondú. Velázquez Alzúa aclaró que todavía no existe certeza sobre la intensidad exacta que tendrá al ingresar al territorio estatal. “Como huracán categoría dos o muy probablemente como categoría tres”, expuso.

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, señaló que Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y autoridades locales mantienen operaciones conjuntas en las zonas con mayor riesgo. Comondú, Loreto y Mulegé concentran parte de los preparativos ante las condiciones previstas para las próximas horas.

Las autoridades de PC pidió a los habitantes del norte de Comondú atender las instrucciones oficiales, en particular en las localidades de San Juanico, Las Barrancas, Francisco Villa, Poza Grande, Guadalupe, Santo Domingo, San Andrés, San José de Comondú, La Laguna y Ciudad Insurgentes.

Para el sur de Mulegé, la alerta incluye a las comunidades de Heroica Mulegé, Santa Rosalía, Isla San Marcos, Palo Verde, San Bruno y San Lucas. En Loreto, las recomendaciones abarcan San Juan Bautista, San Juaniquito, San Nicolás, Loreto y San Javier.

“Que se queden en sus casas y, de haber algún riesgo en sus domicilios, que se trasladen a los refugios temporales”, pidió Velázquez Alzúa. La funcionaria solicitó además que después de las dos de la tarde disminuyan los desplazamientos en las localidades señaladas, mientras que las ciudades de La Paz y Los Cabos mantendrán vigilancia sobre la evolución del fenómeno.

Como parte de las medidas preventivas, quedó restringido el ingreso a playas y suspendida toda actividad marítima. Equipos de los tres órdenes de gobierno revisan también vados, ríos, puentes, carreteras y otros puntos susceptibles de afectación para impedir el acceso a zonas de riesgo.

Además, Protección Civil anticipó posibles cortes temporales de electricidad e internet durante el paso de Polo. La Comisión Federal de Electricidad colocó personal y equipo en sitios estratégicos para restablecer el suministro una vez que las condiciones permitan iniciar las labores.

El Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E y la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina. En el operativo participan también Guardia Nacional, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos, CFE y autoridades de los cinco municipios de Baja California Sur..

Tras cruzar Baja California Sur, el ciclón continuará su desplazamiento hacia el norte. Protección Civil prevé un segundo impacto durante el martes en la costa central de Sonora, donde también aumentarán los vientos, las lluvias y el oleaje.

La titular del CNP también informó que la tormenta tropical Rachel se encontraba a 405 kilómetros de Acapulco y que, de acuerdo con la previsión expuesta esta mañana, mantendría una trayectoria paralela al territorio nacional. El Gobierno federal dará seguimiento a ambos sistemas y pidió consultar únicamente información oficial.

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