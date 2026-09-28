Relámpagos suman 32 años: vigilan, rescatan, combaten incendios…

La Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México se ha consolidado en 32 años de operaciones como uno de los principales grupos especializados de atención aérea de emergencias en todo el país, con participación en traslados médicos, rescates, transporte de órganos, combate de incendios forestales y atención de desastres.

Entre sus principales servicios se encuentra el traslado de órganos, de pacientes neonatos en incubadoras y transporte aéreo de quienes requieren cuidados críticos.

El grupo participa, además, en el combate de incendios forestales, en coordinación con Protección Civil del estado, así como en rescates mediante grúa en zonas de difícil acceso de los 125 municipios mexiquenses.

El Dato: El Grupo Relámpagos completó 310 operaciones de rescate en el primer semestre de 2026, incluyendo 164 servicios aeromédicos de urgencia y 27 órganos trasladados.

De 2023 a 2026, durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la unidad ha llevado a cabo dos mil 220 operaciones aéreas, de las cuales 357 fueron de vigilancia sobre diferentes municipios del Estado de México, y 275 de acciones de mantenimiento y operación para garantizar la disponibilidad y funcionamiento de las aeronaves y tripulaciones.

También realizó 195 en apoyo de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) –organismo público que se encarga de conservar, restaurar y promover el manejo sustentable de las zonas forestales en la entidad– en combate a incendios forestales, donde se realizaron 465 descargas de agua, y mil 379 operaciones de emergencias médicas (traslados de pacientes en estado crítico y órganos para trasplante).

“No sólo es despegar un helicóptero, sino es coadyuvar a salvar vidas”, señaló el jefe de la Unidad de Rescate de la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, Víctor Manuel Figueroa Corchado, al subrayar la importancia de las acciones que realiza la agrupación.

Uno de los servicios que ha cobrado especial relevancia en este grupo especializado es el transporte aéreo de órganos para trasplantes.

2 mil 220 operaciones aéreas realizadas con Delfina Gómez

Operación en tiempo real. Uno de éstos, en específico el traslado de un corazón, que requiere una estrategia coordinada, en la que participan pilotos, paramédicos, médicos, mecánicos y personal de seguridad ocurrió mientras La Razón visitaba el hangar en Toluca, Estado de México.

Figueroa Corchado comparte que en algún punto del Hospital General de Culiacán, un equipo médico se encuentra en ese momento a mitad de una cirugía para determinar si el órgano es viable y compatible con el receptor que espera en la Ciudad de México. Mientras los médicos realizan la valoración, en Toluca, desde el Hangar comienza a activarse otra parte de la operación.

Centro de monitoreo de la Unidad de Rescate. ı Foto: David Patricio|La Razón

En la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos se recibe la solicitud de traslado. La central de comunicaciones comienza a recabar información y el personal activa los protocolos necesarios. El objetivo es recibir el corazón en el Aeropuerto Internacional de Toluca y trasladarlo por aire hasta la Ciudad de México.

“No se trata simplemente de subir un contenedor a un helicóptero y despegar”, explica Víctor Manuel Figueroa.

Antes de que la aeronave abandone el hangar, deben estar coordinados el despacho, los pilotos, los paramédicos, los oficiales tácticos aéreos, los mecánicos y las autoridades involucradas.

Desde el Hospital General de Culiacán, una ambulancia terrestre trasladará el corazón hasta el aeropuerto sinaloense. Ahí será colocado en un avión que lo llevará hasta Toluca.

Una vez que la aeronave llegue al Estado de México, Relámpagos recibirá el órgano y a bordo de un helicóptero lo trasladará hasta el helipuerto del Hospital de Traumatología del Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Desde ese punto, otra ambulancia continuará el recorrido hasta el Centro Médico Nacional La Raza, donde el receptor aguarda.

La ruta puede parecer larga, pero existe una razón para utilizar el Aeropuerto Internacional de Toluca como punto intermedio: La saturación de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México limita la posibilidad de que determinadas aeronaves privadas aterricen directamente en la capital.

Desde Toluca hasta la zona norte de la Ciudad de México, el vuelo del helicóptero puede realizarse en aproximadamente 18 minutos, dependiendo de las condiciones de operación, todo con el objetivo de que el órgano llegue lo más rápido a su receptor.

En recompensa a su trabajo, la agrupación recibió este año un reconocimiento otorgado por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), por su participación en la red nacional, y en 2025 obtuvo la Presea Estado de México León Guzmán, entregada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Dicho galardón es el máximo reconocimiento público que otorga el Gobierno del Estado de México a personas físicas o jurídicas colectivas destacadas.

Actualmente, el agrupamiento está integrado por 70 servidoras y servidores públicos especializados, entre pilotos, paramédicos, personal de mantemiento y de operaciones.

Para el encargado de la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, Héctor Trejo Rojas, el traslado de órganos para trasplantes requiere una coordinación a contrarreloj entre instituciones médicas, cuerpos de seguridad y servicios de transporte, debido a que el tiempo es un factor determinante para conservar la viabilidad de los órganos destinados a pacientes en lista de espera.

El encargado destacó que el Grupo Relámpagos ha incrementado año con año el traslado de órganos, debido al crecimiento de la cultura de donación.

También, resaltó que la donación de órganos permite salvar vidas o mejorar en forma radical la salud de pacientes con enfermedades graves.

En México, las largas listas de espera para recibir tanto órganos como tejidos siguen en aumento, y por ello es que la donación de órganos es considerada como el mayor acto de bondad entre los seres humanos.

“Relámpagos es una institución que salva vidas. Tienes que tener esa visión, esa inquietud y pasión de salvar vidas, porque ésa es nuestra misión, porque independientemente de nuestra formación y especialidad, nuestro objetivo es salvar vidas”, expuso el ingeniero Trejo.

Acciones

Entre las acciones que realiza el grupo se encuentran: