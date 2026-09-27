Salud, prioridad en cuatro años del gobierno de Américo Villarreal

A cuatro años del inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya, la salud se mantiene como una de las prioridades de la administración estatal, bajo una política que busca garantizar atención oportuna, universal y humanista a las y los tamaulipecos, mediante la coordinación con el Gobierno de México y el fortalecimiento de los servicios en Tamaulipas.

Médico de profesión y especialista en cardiología, Villarreal Anaya ha colocado el derecho a la salud como uno de los ejes de su gobierno y ha destacado que la incorporación de Tamaulipas al IMSS-Bienestar permitió fortalecer infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos y personal para avanzar hacia una atención integral.

“La salud es un derecho y el bienestar de las familias tamaulipecas es nuestra prioridad”, afirmó el gobernador en junio pasado, luego de participar en Palacio Nacional en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con gobernadoras y gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Cortesía

La coordinación con el Gobierno Federal ha sido determinante en esta ruta. Durante 2026, Villarreal Anaya ha reconocido el respaldo de la presidenta Sheinbaum y la voluntad política de su administración para mejorar los servicios médicos, ampliar la infraestructura y consolidar un sistema universal y gratuito.

Uno de los ejemplos más recientes de este apoyo fue la inauguración del Hospital General de Ciudad Madero, encabezada por la presidenta de México en agosto pasado. La unidad, que permaneció inconclusa durante años, fue puesta en operación para brindar atención a más de 538 mil personas sin seguridad social.

A ello se suma el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y las estrategias de atención inmediata, prevención y coordinación entre instituciones que se han desarrollado durante la administración estatal.

Atención sin rechazo

Al participar en el programa Diálogos con Américo, que se transmite cada domingo por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, explicó que la instrucción del gobernador a las instituciones que conforman el sector es clara: “cero rechazo” para quien requiera atención médica.

Señaló que la indicación comprende a las instituciones del sector y a la propia Secretaría de Salud, de manera que las personas que acudan en busca de atención sean recibidas y, cuando algún medicamento, estudio, tratamiento o traslado no pueda resolverse directamente, se busquen alternativas de apoyo desde el Gobierno del Estado.

Guerrero Morales destacó también la visión humanista que, dijo, el gobernador Villarreal Anaya ha transmitido a la política estatal de salud y particularmente a los programas destinados a responder oportunamente ante una emergencia.

En el caso de las enfermedades cardiovasculares, recordó que Villarreal Anaya ha insistido en que cada minuto cuenta cuando una persona sufre un infarto. Esa visión dio impulso al Código Infarto, mediante el cual se han articulado hospitales, medicamentos, protocolos y capacitación para responder con mayor rapidez.

Los resultados oficiales presentados este año por el gobernador señalan una reducción de 25 puntos porcentuales en la muerte intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio, además de una inversión histórica de 4 mil 300 millones de pesos en infraestructura hospitalaria.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Cortesía

El respaldo de la Federación

El secretario de Salud destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno de México tendrá una nueva expresión a partir de 2027 con los Consultorios del Servicio Universal de Salud anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Guerrero Morales, para Tamaulipas se contemplan 430 consultorios, distribuidos en los 43 municipios, tanto en zonas urbanas como suburbanas. Estos espacios tendrán personal médico o de enfermería y disponibilidad de medicamentos utilizados para la atención de padecimientos de primer nivel.

El objetivo, explicó, será acercar la atención primaria a las comunidades y disminuir el gasto de bolsillo de las familias, además de avanzar en la integración de los servicios públicos de salud.

Esta política se suma a las acciones emprendidas mediante el IMSS-Bienestar para atender a las personas sin seguridad social y a las Rutas de la Salud para distribuir medicamentos en centros de salud y hospitales.

Prevenir y actuar a tiempo

La atención materna constituye otro de los ejes. Guerrero Morales destacó la implementación del Código Oro, una estrategia que permite identificar y dar seguimiento a mujeres embarazadas con alguna condición de riesgo y articular la respuesta de las instituciones médicas.

Durante Diálogos con Américo, el secretario aseguró que no se han registrado fallecimientos entre las pacientes incorporadas a esta plataforma que han presentado condiciones como preeclampsia, hemorragia u otras urgencias médicas.

La prevención también se ha extendido a las enfermedades transmisibles. Guerrero Morales informó que, hasta la semana epidemiológica 37, Tamaulipas se mantenía sin casos de sarampión y que durante 2026 se registraban menos de 60 casos de dengue y ninguna defunción por esta enfermedad, resultados que atribuyó al trabajo de los 12 distritos de salud y a la coordinación con los 43 municipios.

La salud mental forma parte igualmente de esta visión. El funcionario estatal señaló que la Secretaría de Salud trabaja para que la atención psicológica y psiquiátrica sea considerada parte de la atención integral y pueda abordarse desde el primer nivel, particularmente para prevenir depresión, suicidio y otras situaciones de riesgo.

Cuatro años de transformación

De cara al próximo 1 de octubre, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la administración estatal, la política de salud refleja uno de los principios que Américo Villarreal ha colocado en el centro de su gobierno: que la atención médica no dependa de la condición económica o laboral de una persona y que las instituciones tengan capacidad para responder cuando la población las necesita.

El gobernador ha señalado que Tamaulipas pasó de recibir un sistema con severas carencias a avanzar hacia un modelo universal y gratuito, conforme al derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4º constitucional.

La coordinación con la Federación y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum han permitido profundizar esa ruta con nueva infraestructura, equipamiento, medicamentos, personal y programas destinados a acercar los servicios a las comunidades.

A cuatro años del inicio de su gobierno, la definición de Villarreal Anaya permanece como eje de esa política: la salud es un derecho y el bienestar de las familias tamaulipecas es prioridad.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr