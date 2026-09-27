Asesinan en Cuernavaca a dos estudiantes de preparatoria de la UAEM

Asesinato de estudiantes en Cuernavaca, el 26 de septiembre de 2026.

Dos adolescentes, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados en un ataque armado registrado el pasado 26 de septiembre en el municipio de Cuernavaca.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró que “agotará todas las líneas de investigación” para esclarecer lo ocurrido en la colonia Chulavista, donde fueron localizados los cuerpos de los alumnos de Preparatoria Número Dos “Prof. Antonio L. Mora del Castillo”.

De acuerdo con testimonios recogidos por Proceso, ambas víctimas circulaban junto a otros dos adolescentes a bordo de motocicletas sobre la avenida homónima de la colonia, antes de asistir a la celebración de un cumpleaños.

En un momento, personas armadas a bordo de un automóvil abrieron fuego en contra de los jóvenes. Durante la agresión, los estudiantes murieron y otro de los acompañantes resultó herido; posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Comunicado de la Fiscalía de Morelos sobre el asesinato de estudiantes de preparatoria de la UAEM. ı Foto: fiscaliamorelos.gob.mx

“La indignación ya no basta”: UAEM

En tanto, la rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández, exigió a las autoridades una “investigación pronta y exhaustiva” que permita ubicar a los posibles responsables del doble homicidio.

Asimismo, instó a las autoridades federales, estatales y municipales “a trabajar de inmediato en acciones claras y concretas” para amparar a la juventud morelense ante la inseguridad y garantizar “una vida libre de violencia en los espacios donde crecen y conviven”.

“Nuestras juventudes merecen vivir sin miedo”, sostuvo la casa de estudios.

En un comunicado, afirmó que la comunidad universitaria se encuentra “nuevamente de luto”, pues el homicidio de los adolescentes apenas apenas 15 días después del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años quien se encontraba en México como parte de un intercambio académico con la UAEM.

“La indignación ya no basta”, aseveró la Universidad. “No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto”, sentenció.

La UAEM informó que brinda acompañamiento a las familias de los estudiantes, a las que también expresó sus sentidas condolencias.

“Las palabras resultan insuficientes ante el dolor de sus familias. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus madres, padres, familiares, amigos, compañeros y maestros, y a toda la comunidad universitaria que se encuentra nuevamente de luto”, declaró.

Comunicado de la UAEM por el homicidio de dos de sus estudiantes. ı Foto: FB, @PrensaUAEM

Con el reciente caso, suman siete estudiantes asesinados en Morelos entre 2025 y 2026. Antes del feminicidio de Claudia Tacoronte, otras cuatro alumnas de la UAEM fueron privadas de la vida:

Aylin Rodríguez Fernández, de 20 años

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años

Karol Toledo Gómez, de 18 años

Michelle Itzayana Fuentes, de 15 años

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