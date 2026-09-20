Hallan sin vida a Josué Hernández, estudiante de Veracruz, tras 14 días desaparecido

Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado sin vida luego de pasar 14 días en calidad de desaparecido en Xalapa, Veracruz.

La localización sin vida del estudiante de 21 años fue confirmada por la institución educativa mediante una esquela en la que lamentó el fallecimiento del alumno.

“Lamentamos esta sensible pérdida. En estos momentos difíciles, les acompañamos de corazón y deseamos mucha fortaleza para su familia. Q. E. P. D.”, se lee en la esquela de la UV.

Hernández Cayetano era alumno del programa de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Facultad de Estadística e Informática, y además tomaba clases de inglés y chino básico en el Centro de Idiomas Xalapa.

La muerte del joven ocurre en medio del asesinato de dos mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos y de una universidad privada en Jalisco.

🔴Hallan sin vida a estudiante de la UV tras 14 días desaparecido en Xalapa



Josué Hernández Cayetano, estudiante de 21 años de la Universidad Veracruzana (UV), fue localizado sin vida luego de permanecer 14 días desaparecido en Xalapa, Veracruz.



La UV confirmó su fallecimiento… pic.twitter.com/0cHWEw0NTx — Azucena Uresti (@azucenau) September 20, 2026

Preocupa aumento de violencia y desapariciones en Veracruz

Como lo reportó La Razón de México en su edición impresa del 31 de agosto, Veracruz reportó una disminución de muertes violentas durante el primer semestre de 2026, pero un aumento en más del 100 por ciento en desapariciones.

Así lo reportaron cifras de la organización Causa en Común en el informe Qué dicen y qué ocultan las cifras oficiales sobre delitos en México.

De acuerdo con este reporte, los homicidios disminuyeron un uno por ciento entre enero y junio de 2026, comparado con el mismo periodo, pero de 2025.

Aspecto de la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas ı Foto: David Patricio

No obstante, las desapariciones aumentaron 116 por ciento durante el mismo periodo, documenta esta organización.

Particularmente, los municipios más afectados por este problema son Veracruz, Xalapa y Córdoba, de acuerdo con cifras presentadas por otra organización, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) a través de su Red Lupa.

De acuerdo con este recuento, el municipio de Veracruz suma mil 067 casos de desaparición, y se ubicó en el lugar 14 nacional por casos acumulados. Mientras que Xalapa suma 514 casos de desaparición y, Córdoba, 294.

A nivel nacional, México, durante el primer semestre de 2026, registró cuatro mil 784 personas desaparecidas y nueve mil 305 víctimas de asesinato, según un análisis realizado también por Causa en Común.

Con información de Elizabeth Hernández.

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