Nahle reserva gastos de remodelación del Palacio de Gobierno

ASPECTOS de la sede del Ejecutivo remodelada, con iluminación moderna, mármol en pisos y acabados de alta aplicación

La Oficina de la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reservó la información sobre el costo total de la remodelación integral del Palacio de Gobierno de Veracruz, por “poner en riesgo la integridad de la titular del Poder Ejecutivo del Estado y colaboradores”.

En una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el encargado del Departamento de Recursos Financieros, unidad administrativa de la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora, Andrés Olmo Ortega, indicó que la información sobre la remodelación del Palacio de Gobierno fue “clasificada como reservada en su totalidad, al formar parte de procedimientos administrativos sensibles en los que este sujeto obligado interviene directamente”.

“Lo anterior, debido a que su divulgación implicaría un riesgo real a la seguridad institucional y operativa, así como a la integridad del titular del Poder Ejecutivo, integrantes de su gabinete y personal adscrito a la dependencia, toda vez que los elementos contenidos en la documentación guardan relación directa con aspectos sensibles de operación y funcionamiento de las instalaciones gubernamentales”, dice el documento.

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El Dato: LOS ARREGLOS son ejecutados bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y están a cargo de empresas especializadas según cada rubro.

También se menciona que, “al ser la totalidad del documento lo que se encuentra reservado, no es posible desagregar ni proporcionar de manera aislada lo peticionado, pues ello implicaría desintegrar el contenido de información que fue clasificada en su conjunto”.

LA POLÉMICA. El pasado 21 de julio, Nahle García mencionó que la obra ya superaba los 60 millones de pesos previstos, pero no dio a conocer cuál fue el costo final de las remodelaciones.

La obra ha desatado opiniones encontradas entre quienes consideran necesaria la restauración de un inmueble histórico y quienes cuestionan el monto destinado para esa tarea.

171 años tiene el Palacio, desde su construcción en 1855

La remodelación también derivó en críticas, luego de que la mandataria morenista mencionara que uno de los salones llevaría el nombre de la primera gobernadora de Veracruz y aunque, no dijo nombres, el comentario hace referencia a ella misma.

Posteriormente, la funcionaria local tuvo que recular tras las críticas y anunció que uno de los salones llevaría el nombre de Leona Vicario, y rechazó que en algún momento pensara en ponerle el suyo, como circuló profusamente en redes sociales y medios de comunicación.

“Este edificio es del pueblo de Veracruz, no es mío; este edificio representa el gobierno y la dignidad del pueblo veracruzano (…) para que dejen de sufrir, ya tiene el nombre; tenemos el salón de Benito Juárez de un lado y, como yo dije que tenía que ser el nombre de una mujer, va a estar Leona Vicario”, afirmó.

ASPECTOS de la sede del Ejecutivo remodelada, con iluminación moderna, mármol en pisos y acabados de alta aplicación ı Foto: Especial

Nahle García aceptó que las críticas forman parte del debate público, aunque sostuvo que su administración gubernamental mantiene como prioridad el trabajo en favor de la entidad.

Añadió que “es parte de un sector y cada quien está en la libertad de opinar y de decir, pero no está en la libertad de golpear a un gobierno que hace las cosas y que trabaja por el bien de Veracruz”.

“URGENCIA”. Cabe mencionar que en la Plataforma Nacional de Transparencia tampoco existe información pública sobre el proceso de licitación o acuerdo de adjudicación, por lo que se desconocen a detalle tanto el presupuesto aplicado como los trabajos realizados en la sede del gobierno veracruzano.

Apenas hace tres días, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que no hay nada oculto en la remodelación del Palacio de Gobierno, iniciada desde 2025, y afirmó que los contratos y costos de la obra se darán a conocer una vez que concluyan los trabajos.

Cuestionado sobre el monto de la remodelación y las empresas beneficiarias, el funcionario indicó que son varios proveedores los que participan en distintas partes de la obra: uno para la parte eléctrica, otro para tablaroca y otro más para el tema de voz y datos, entre otros. “La energía eléctrica. Es que se renovó toda”, señaló.

El funcionario mencionó que la urgencia de la remodelación responde al mal estado estructural del inmueble y puso como ejemplo una losa ubicada en la parte lateral del edificio que, refirió, estuvo a punto de caerse y que actualmente se está reparando.

“Es un edificio muy antiguo que, de repente, se empezó con la pintura y nos dimos cuenta de que la estructura en algunas partes era muy delicada para el funcionamiento”, afirmó.

ENCHULAN EL DESPACHO

Principales trabajos realizados en el Palacio de Gobierno de Veracruz.

Rehabilitación profunda de pisos, paredes, techos y la fachada principal del edificio.

Instalación de nuevos pisos con placas de mármol en oficinas, pasillos, escaleras y zonas de tránsito común.

Readecuación de oficinas administrativas, salones y construcción de nuevos sanitarios.

Modernización de la iluminación exterior con tecnologías de punta.

Modernización total de redes eléctricas, ductos de voz y datos certificados, además de drenaje nuevo.

Adecuación de muros con cantera y malla.

Colocación de un nuevo domo de policarbonato, más ligero.

Impermeabilización de 5 mil 400 metros cuadrados de azoteas y el retiro de toneladas de material metálico inservible.