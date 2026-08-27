Lupa a liga de Grecia Quiroz con imputado

LA ALCALDESA Grecia Quiroz (c), con Samuel García y Yesenia Méndez, en imagen de archivo. La funcionaria municipal solicitó ayer que la investigación del asesinato de su esposo sea atraída por la FGR.

Luego de que Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, acudiera a la Fiscalía de Michoacán para rendir su declaración, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, dio a conocer que, a partir de la nueva información aportada, se fortalecerá una línea de investigación sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan.

“Dentro de las líneas de investigación que ya se tenían, ésta no con tanta fuerza, debido a que nunca fue señalada, pero no se dejaron de realizar actos de investigación para poder agotarla; ahora que se tiene más información aportada a través de esa ampliación de declaración es que podemos llevar a cabo más actos de investigación”, explicó.

El miércoles pasado, Yesenia Méndez Rodríguez señaló a Grecia Quiroz, viuda del exalcalde y actual presidenta municipal de Uruapan, de ser “muy cercana” a Samuel García Rivero, detenido y vinculado a proceso por su presunta cercanía al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su posible participación en el asesinato de Manzo.

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El Tip: LA PRESIDENTA municipal de Uruapan aseguró a MVS que hay “guerra sucia” detrás de la nueva línea de investigación abierta por el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

En entrevista al salir de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la exfuncionaria mencionó que, al momento del homicidio de Manzo, Samuel García no tenía cargo dentro del municipio de Uruapan, debido a que se le había pedido su renuncia por temas de adicciones. Sin embargo, “alguien lo respaldó” y, tras el crimen, regresó a su puesto y hasta con aumento de sueldo.

De acuerdo con las investigaciones, a Samuel García Rivero se le acusa de haber entregado información al CJNG sobre la agenda y los movimientos de Carlos Manzo.

Incluso, las autoridades mencionaron que sabía, 15 días antes del homicidio cometido en noviembre pasado, que el crimen organizado asesinaría a Manzo durante el Festival de las Velas.

En días pasados, Juan Manzo, hermano de Carlos, también criticó a Grecia Quiroz por su “nula colaboración” para esclarecer el crimen y “guardar silencio” sobre la detención del jefe de escoltas del edil, quien sigue prófugo de la justicia.

“El atentado de Carlos Manzo se perpetró con ayuda y complicidad de su círculo cercano de seguridad, quienes de manera extrajudicial ejecutaron al autor material con apoyo de Samuel García Rivero, jefe de protocolo del ayuntamiento de Uruapan, hoy preso y quien era muy cercano colaborador de la ahora presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz”, dijo Juan Manzo.

Al respecto, Vega Rodríguez indicó que la orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda —quien fue jefe de escoltas de Carlos Manzo— continúa vigente y es la única que permanece pendiente por cumplimentar.

Finalmente, dijo que la investigación permanece bajo la competencia de la fiscalía estatal; sin embargo, explicó que si hay algún supuesto relacionado con la delincuencia organizada, podría intervenir la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de un ámbito federal.