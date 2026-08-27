Liberan a altos directivos de Paraíso

EL FUNCIONARIO liberado ayer, en foto de archivo. Estuvo detenido una semana.

EL DIRECTOR de Obras Públicas del ayuntamiento de Paraíso, Edison García Wilson, junto a otros dos funcionarios del municipio tabasqueño, fueron liberados al no encontrarse elementos para vincularlos a proceso, luego de que fueran detenidos durante un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 19 de agosto.

La liberación de Edison García ocurrió tras realizarse este miércoles la audiencia ante un juzgado federal en la ciudad de Villahermosa, en la que se le acusaba de cometer presuntas irregularidades dentro de la administración municipal y de enriquecimiento ilícito.

Aunque la liberación no ha sido dada a conocer de manera oficial, familiares lo informaron en redes sociales, quienes estuvieron afuera del juzgado con lonas y pancartas para pedir su liberación.

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La captura ocurrió en el domicilio del funcionario, como parte del Operativo Enjambre, que tenía como objetivo al presidente municipal de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, de Movimiento Ciudadano.

De igual manera, el coordinador municipal de MC, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, indicó que Arturo Izquierdo, director de Programación del gobierno municipal, y Demetrio Velázquez Castellanos, director de Administración, fueron igualmente liberados.