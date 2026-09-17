Veracruz: Brota sarampión en hospital; dos fallecidos

Aun cuando la Secretaría de Salud informó sobre la muerte de dos personas en un brote de sarampión identificado en el Centro Estatal de Cancerología (CECan) de Xalapa, Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle, refirió solamente el fallecimiento de un menor de edad que se encontraba internado en dicho centro hospitalario.

La mandataria estatal no detalló si el menor fallecido era hombre o mujer, pero la Secretaría de Salud federal dijo que una de las defunciones corresponde “a una paciente de 10 años, quien se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin; la segunda, correspondiente a un paciente de 22 años, quien se encuentra pendiente de dictaminación, prevista para el 17 de septiembre”.

El Dato: EL SECRETARIO de Salud federal, David Kershenobich, se reunió el lunes en Xalapa con directivos del CECan, para supervisar las acciones implementadas ante el brote.

En entrevista con medios de comunicación locales, la mandataria explicó que el brote de la enfermedad fue detectado hace aproximadamente una semana, luego de que personal, médicos y trabajadores de salud hallaron contagios, aunque no precisó cuántos.

TE RECOMENDAMOS: Locales siniestrados Incendio en Mercado Central de Acapulco consume 90 locales

Sin embargo, la Secretaría de Salud federal señaló que hay 16 casos confirmados, entre los que hay dos decesos. Se trata de 12 integrantes del personal de salud, tres pacientes y un familiar de paciente.

CERCO SANITARIO. Nahle García señaló que se mantiene un cerco sanitario y que se reforzaron las medidas de prevención y vigilancia en el CECan, particularmente entre el personal médico y quienes tienen contacto con pacientes.

Además, la Secretaría de Salud indicó que, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), ha enviado una brigada a la entidad con la finalidad de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control.

La dependencia federal añadió que, como parte de la respuesta inmediata, personal especializado de la DGE y del Censia se desplegó en Xalapa para profundizar la investigación del brote, supervisar las medidas implementadas y complementar las acciones de vigilancia, vacunación, prevención y control necesarias para interrumpir las cadenas de transmisión.

“Actualmente se mantiene la búsqueda activa de casos, el seguimiento de casos y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica, con el propósito de detectar oportunamente cualquier nuevo caso”, estableció la institución el martes pasado.

También destacó que, al día de hoy, se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, de las cuales aproximadamente 1.5 millones corresponden al estado de Veracruz, entidad en la que se cuenta con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles.

“La Secretaría de Salud hace un llamado a la población de Xalapa, Veracruz, a mantener sus vacunas al día, como una medida fundamental para proteger nuestra salud y contribuir al bienestar de quienes nos rodean, especialmente de niñas y niños y quienes viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones”, señaló.

LA CRISIS. El brote de sarampión se dio en un contexto en el que médicos, personal de enfermería, residentes y trabajadores de la salud han denunciado una crisis por falta de medicamentos e insumos en hospitales de Veracruz.

En las últimas dos semanas se han registrado manifestaciones en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz; en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, en Xalapa, y en un hospital de Perote.

Los inconformes señalaron que faltan jeringas, guantes, batas, papelería, medicamentos y material quirúrgico, lo que ha provocado la suspensión de cirugías y de otros procedimientos médicos.

Trabajadores aseguraron que en ocasiones el propio personal coopera para comprar algunos materiales y atender las necesidades inmediatas.

Mencionaron que la situación afecta a los pacientes de bajos recursos, quienes deben comprar por su cuenta los insumos o solicitar el alta voluntaria para buscar atención en otro lugar.

ESPECIALISTA CONTRA EL CÁNCER

Los servicios de esta unidad están orientados única y exclusivamente a pacientes con tratamiento oncológico establecido

BRINDA especialidades por telemedicina, entre ellas cirugía pediátrica, cardio oncología, ginecología oncológica y cirugía oncológica. Además, ofrece medicina paliativa.

EL RANGO de 30 a 49 años concentra la mayor afluencia de pacientes, con 65.2% de mujeres y 34.8% de hombres.

OFRECE consultas externas, ingresos y egresos hospitalarios, sesiones de radioterapia, quimioterapias, estudios de laboratorio y anatomopatológicos.

SEGÚN el Inegi, Veracruz se posiciona en forma recurrente entre los estados con altas tasas de defunciones por tumores malignos.