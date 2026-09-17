Incendio en Mercado Central de Acapulco consume 90 locales

UN FUERTE incendio ocurrido durante la madrugada de ayer en el Mercado Central de Acapulco dejó como saldo 90 comercios siniestrados.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Acapulco indicó que no se reportaron víctimas y hasta el cierre de esta edición se desconocían las causas del percance.

También se informó que desde las 5:50 horas del miércoles, el personal se trasladó al lugar. En un balance preliminar de daños, se mencionó que, de los locales siniestrados, 75 corresponden a la nave de zapatos y 15 a la de la venta de flores.

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El secretario general del ayuntamiento, José Juan Ayala, y el coordinador general de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, Raúl Noyola, subrayaron que más de 100 elementos operativos municipales trabajaron en coordinación con personal de las secretarías de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional y Protección Civil estatal, en la atención para controlar el incendio.

6 siniestros en cinco años han afectado al mismo inmueble

“Las labores continúan con unidades y personal de Bomberos, desplegados en todas las áreas adyacentes, así como pipas de CAPAMA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco) y particulares para fortalecer las acciones de contención, las cuales se encuentran a un 70%, esperando en breve sofocar completamente el fuego y continuar el enfriamiento y la posterior revisión de las instalaciones”, informaron las autoridades en su momento.

El pasado 3 de agosto, una explosión e incendio registrados en las inmediaciones del mismo centro de abasto dejaron como saldo una decena de locales semifijos dañados, cuatro de ellos con pérdida total, así como cinco personas lesionadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que el siniestro fue presuntamente provocado por el estallido de un tanque de gas, el cual alcanzó un local donde se almacenaba pirotecnia.

En los locales afectados se comercializaban verduras, artesanías de barro, herramientas, material de ferretería, hierbas, granos, anafres y estufas, entre otros productos.

También en junio de 2023, un incendio consumió casi totalmente la nave principal del mercado y 570 locales fueron arrasados por el fuego, el cual se inició también durante la madrugada y dejó daños en una superficie de 11 mil 300 metros.