Ordenan capturar a feminicida de alumna española; siguen rastro

MOVILIZACIÓN de ayer en Cuautla por el feminicidio de la alumna de Granada

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que logró de un juez una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que estaba en un programa de intercambio en México, con lo cual las autoridades han estrechado el cerco en contra del presunto responsable.

La joven llevaba menos de un mes en Morelos y llegó como parte de un programa de intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que se extendería a diciembre, según se desprende de la información recabada sobre su estancia estudiantil.

El Dato: LA FISCALÍA de Morelos mantiene abiertas varias líneas de investigación, aunque el móvil que principalmente se ha mencionado hasta ahora es un intento de robo.

El fiscal general del estado, Fernando Blumenkron, dijo que la fiscalía especializada en feminicidios ha recabado videos del lugar en el que fue asesinada la estudiante de origen canario, así como información proporcionada por la ciudadanía, los cuales han ayudado a la investigación.

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Sin embargo, reconoció que se siguen recabando otras pruebas, ya que solamente con los videos y la información que ha dado la ciudadanía “no se tendría éxito ante un juez” durante el proceso.

Explicó que están en la búsqueda del asesino en Morelos y en entidades aledañas, a las cuales se les pedirá colaboración para conseguir la detención.

“La búsqueda se hace en todos lados, y si nosotros tuviéramos información de que podría estar en otra entidad, se pide la colaboración con esa entidad. Particularmente en Morelos se encuentra la búsqueda en estos momentos y también se ha extendido a otros lados de la República”, señaló el funcionario estatal.

NINGÚN VÍNCULO. El fiscal también refirió que no hay información sobre una posible reunión previa o vínculo del feminicida con la estudiante de 21 años; sin embargo, apuntó, siguen desarrollándose las investigaciones del caso.

“No hay ninguna información al respecto, no tenemos ninguna otra información de que haya tenido reuniones anteriores con ella; es lo que estamos investigando en estos momentos”, manifestó.

El funcionario morelense dijo que los padres de la joven vendrán en los próximos días a México para reconocer y reclamar el cuerpo de su hija, el cual se encuentra actualmente en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Temixco.

“El consulado nos informó que ya los familiares van a venir en los próximos días y seguramente el cuerpo de Claudia va a ser repatriado a su lugar de origen, pero es lo que tenemos de conocimiento por parte del consulado”, mencionó Fernando Blumenkron Escobar.

FICHA que emitió ayer la Fiscalía de Morelos con la imagen del presunto atacante ı Foto: Especial

EL TROMPAS. Ayer por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emitió la ficha de búsqueda de Francisco Javier “N” como probable responsable del feminicidio.

En el documento, la fiscalía solicitó a la población denunciar en caso de reconocer al hombre y habilitó números telefónicos (777 109 1248 y 777 257 7785), WhatsApp (777 129 3499) y correos electrónicos (fiscalia.feminicidios@fiscaliamorelos.gob.mx) para recibir información, incluso de manera anónima.

La imagen compartida por la fiscalía proyecta a un hombre de tez morena con cabello largo y bigote, y en la imagen viste una camisa de color azul.

Habitantes de Cuautla identificaron al supuesto atacante como El Trompas o El Paco y lo señalaron como un presunto delincuente con antecedentes de dedicarse al robo y asalto a comercios.

En videos que circularon en redes sociales, aparece un individuo cuyas características coinciden con las del hombre que fue visto alejarse después de la agresión contra la joven Claudia Tacoronte.

Universitarias irrumpen en desfile para protestar

| Por Alan Gallegos |

UN GRUPO de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) irrumpió en el desfile cívico-militar que se realizó en Cuernavaca, en protesta por los recientes feminicidios registrados en el estado.

Varias mujeres saltaron las vallas e ingresaron a la calle Galeana, donde realizaron un performance para ilustrar las muertes violentas de mujeres. En el lugar, las manifestantes colocaron una manta con la leyenda “UAEM feminicida”, mientras jóvenes del Servicio Militar trataron de impedir la protesta.

Otro grupo de estudiantes, al grito de “¡justicia!” y “¡no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado!”, se manifestó a espaldas del Palacio de Gobierno, donde desde las alturas la escena era observada por la gobernadora Margarita González Saravia y su gabinete.

El Tip: EN VIDEOS se ve a un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos salir del lugar de la agresión.

Las manifestantes nombraron casos de feminicidios ocurridos en Morelos, entre los que se encuentran cinco de estudiantes de la UAEM, así como casos de desapariciones en la entidad.

Se dirigieron a la Plazuela del Zacate, a unos metros del Palacio de Gobierno, donde leyeron un pronunciamiento y pidieron a las autoridades “resultados reales y no más simulación en las estrategias de seguridad que se realizan, así como investigaciones claras y justicia por aquellas jóvenes que han perdido la vida a manos de la violencia”.

Los estudiantes nombraron a algunas de las mujeres que han perdido la vida de manera violenta recientemente en el estado, así como a las madres buscadoras, los alumnos desaparecidos y otras víctimas de la violencia en la entidad.

También en Cuautla, la comunidad estudiantil organizó una movilización para protestar ante el feminicidio de la joven Claudia Tacoronte.