Universitarias irrumpen en desfile para protestar

UN GRUPO de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) irrumpió en el desfile cívico-militar que se realizó en Cuernavaca, en protesta por los recientes feminicidios registrados en el estado.

Varias mujeres saltaron las vallas e ingresaron a la calle Galeana, donde realizaron un performance para ilustrar las muertes violentas de mujeres. En el lugar, las manifestantes colocaron una manta con la leyenda “UAEM feminicida”, mientras jóvenes del Servicio Militar trataron de impedir la protesta.

Otro grupo de estudiantes, al grito de “¡justicia!” y “¡no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado!”, se manifestó a espaldas del Palacio de Gobierno, donde desde las alturas la escena era observada por la gobernadora Margarita González Saravia y su gabinete.

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El Tip: EN VIDEOS se ve a un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos salir del lugar de la agresión.

Las manifestantes nombraron casos de feminicidios ocurridos en Morelos, entre los que se encuentran cinco de estudiantes de la UAEM, así como casos de desapariciones en la entidad.

Se dirigieron a la Plazuela del Zacate, a unos metros del Palacio de Gobierno, donde leyeron un pronunciamiento y pidieron a las autoridades “resultados reales y no más simulación en las estrategias de seguridad que se realizan, así como investigaciones claras y justicia por aquellas jóvenes que han perdido la vida a manos de la violencia”.

Los estudiantes nombraron a algunas de las mujeres que han perdido la vida de manera violenta recientemente en el estado, así como a las madres buscadoras, los alumnos desaparecidos y otras víctimas de la violencia en la entidad.

También en Cuautla, la comunidad estudiantil organizó una movilización para protestar ante el feminicidio de la joven Claudia Tacoronte.