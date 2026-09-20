Detienen a Mariana ‘N’, tercera implicada en homicidio de Erick en Academia Militarizada ‘Ollin Cuauhtémoc’

Autoridades de Morelos y de la Ciudad de México detuvieron a Mariana “N”, por su probable responsabilidad en el presunto homicidio del joven Erick Leonardo en un campamento organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, hechos por los cuales ya habían sido detenidas otras dos personas .

Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) a través de un comunicado, en donde destacó que la detención fue realizada en la Ciudad de México, aunque no se brindaron más detalles de dónde ocurrió la aprehensión.

Aspecto de la Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc". ı Foto: @AlcCuauhtemocMx

La detención fue efectuada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente, y colaboró la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México.

Destacó que la orden de aprehensión siguió al desarrollo de las investigaciones por el presunto homicidio de Erick Leonardo, ocurrido el 25 de abril de 2025, cuando, en un campamento organizado por la Academia Militarizada, en la comunidad Felipe Neri, en los límites de Morelos y el Estado de México, el estudiante habría perdido la vida a golpes.

Las investigaciones permitieron identificar a Mariana “N” como una de las presuntas responsables, además de Angélica “N” y Juan Carlos “N”, quienes fueron detenidos en mayo del año pasado y se encuentran en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

#FiscaliaMorelosInforma ES DETENIDA TERCERA PERSONA PROBABLE RESPONSABLE DE HOMICIDIO DE ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA MILITARIZADA “OLLIN CUAUHTÉMOC”



• Fue asegurada por su presunta participación en la muerte de un adolescente suscitada en 2025 en el municipio de Tlalnepantla… pic.twitter.com/NmVP94Lrvm — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 20, 2026

“Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía Regional Oriente conoció que Mariana ‘N’ habría sido partícipe del delito, por lo que solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra”, se lee en un comunicado de la FGE Morelos.

La Fiscalía de Morelos detalló que será en las próximas horas cuando Mariana “N” comparezca en audiencia inicial ante el juez, quien determinará su situación legal.

“Escuelas militarizadas” en polémica por muertes de Erick y Dafne

Aunque los hechos ocurrieron en 2025, las llamadas “escuelas militarizadas” se colocaron en el ojo público este año después de la muerte de la joven Dafne, que también ocurrió en un campamento organizado por un colegio de este tipo, en Tamaulipas.

Las investigaciones por el caso de Dafne siguen en curso, y por estos hechos ya han sido detenidas cuatro personas, entre ellas el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis “N”.

El caso ameritó la intervención de autoridades federales, de forma que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre de todos los colegios de este tipo.

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