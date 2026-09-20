Ricardo Gallardo entregará su V Informe y dará mensaje en SLP el lunes: ‘Gobierno que cumple’

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, entregará formalmente su Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado el lunes 21 de septiembre , después de lo cual dará un mensaje público en la capital potosina, para el cual extendió una invitación a las y los ciudadanos de la entidad.

Esta semana, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Fernando Gámez Macías, confirmó ante la prensa local que la recepción del Quinto Informe de Gallardo Cardona será el lunes, en sesión solemne como lo mandata la ley.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. ı Foto: FB del gobernador

Después de la entrega, explicó el diputado presidente, la Directiva analizará y propondrá al Pleno el calendario de comparecencias de secretarios y funcionarios estatales.

Ricardo Gallardo dará mensaje por su Quinto Informe en SLP capital

Posterior a la entrega formal del documento, Ricardo Gallardo dará un mensaje público en el Centro de Negocios Potosí, ubicado en la capital potosina.

El mensaje está programado para las 17:00 horas del lunes 21 de septiembre , en el recinto ubicado en el Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 125, San Luis Potosí, SLP.

También será transmitido a través de redes sociales y los canales oficiales del Gobierno de San Luis Potosí.

Invitación del Gobierno de SLP al V Informe de Ricardo Gallardo. ı Foto: Especial

“Gobierno que cumple”: Ricardo Gallardo presentará avances en infraestructura, programas sociales…

Durante la presentación de su Quinto Informe, se espera que Ricardo Gallardo presente avances de su administración en áreas como infraestructura, inversión, seguridad, movilidad, programas sociales y otros rubros que benefician a la ciudadanía.

Así, días antes de la presentación de su Quinto Informe, Gallardo Cardona ha enlistado, a través de mensajes en redes sociales, parte de los logros que ha alcanzado su administración.

Más inversión significa más empleos y mejores oportunidades para las familias potosinas. Aquí hay talento y ganas de salir adelante. 🏭💚 #ElGobiernoQueCumple pic.twitter.com/c7vlvgImWM — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) September 19, 2026

Entre ellos, destaca la construcción de 523 centros educativos en lo que lleva su administración, en beneficio de 1.5 millones de personas.

Asimismo, enfatizó la inversión de 80 mil millones de pesos en obra pública, entre ellos la rehabilitación del camino al Aeropuerto o el mantenimiento de 336 kilómetros en agosto.

Finalmente, el gobernador destacó que su Gobierno ha atraído 10 mil millones de dólares en inversión nacional y extranjera, además de que, destacó, ha logrado un récord en generación de empleos.

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