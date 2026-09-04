Ricardo Gallardo acompaña a Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe

La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, congregó a miles de ciudadanos en el recinto de la Arena Potosí.

Miles de potosinos se congregaron en la Arena Potosí para el segundo informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Acompañada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la mandataria federal resaltó la coordinación entre ambos niveles de gobierno, fundamental para el bienestar, infraestructura, salud y seguridad en San Luis Potosí. El evento reunió a 21 mil asistentes, quienes conocieron los avances y proyectos.

El Gobernador Gallardo enfatizó que esta colaboración ha generado resultados tangibles. “La suma de esfuerzos con el Gobierno de México ha permitido que 340 mil potosinas y potosinos salgan de la pobreza extrema”, afirmó, destacando la amplia cobertura de los Programas para el Bienestar en las cuatro regiones del estado.

En infraestructura, San Luis Potosí ha invertido más de 27 mil 600 millones de pesos en modernización de carreteras, vialidades y espacios públicos. Estos esfuerzos se complementan con proyectos federales clave como la ampliación del Aeropuerto de Tamuín y las carreteras Ciudad Valles–Tampico y Tamazunchale–Huejutla de Reyes, mejorando la conectividad.

La coordinación también impulsa la educación y salud. Gallardo mencionó la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las próximas acciones del IMSS-Bienestar para instalar 400 consultorios médicos gratuitos en municipios de las cuatro regiones, priorizando comunidades con mayor necesidad de acceso a servicios preventivos y atención primaria.

El gobernador constitucional, Ricardo Gallardo Cardona, subrayó los avances en programas sociales en el estado de San Luis Potosí. ı Foto: Especial.

Un logro sobresaliente es la seguridad. Gracias a la colaboración con el Gobierno de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, San Luis Potosí registró una reducción del 80.5 por ciento en homicidios dolosos de enero a julio de 2026, respecto al mismo periodo de 2025.

Esta disminución es la más alta a nivel nacional, concentrando el estado apenas el 0.3 por ciento del total. El Gobernador aseguró que esta estrategia conjunta se mantendrá para consolidar un San Luis Potosí con más bienestar, seguridad y oportunidades para todas las familias potosinas.

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JVR