Tren Felipe Ángeles impulsa movilidad en Edomex; transporta a millones de pasajeros

La terminal de salida ubicada en Buenavista conecta de manera directa con las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Millones de mexiquenses ya disfrutan de una movilidad más eficiente y segura gracias al Tren Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Este servicio ha movilizado a 3.6 millones de pasajeros desde su reciente inauguración, acortando distancias y mejorando la vida de quienes transitan entre Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, resaltó la importancia de esta infraestructura. Durante el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Duarte afirmó que el tren es pilar fundamental para el desarrollo con justicia en la entidad.

Duarte Olivares enfatizó que “con trenes rápidos, seguros y modernos, impulsados en el EdoMéx, hay movilidad y desarrollo con justicia”, subrayando el compromiso con las familias de la región. Esta declaración, compartida en redes sociales, refleja una administración enfocada en la conectividad.

El trayecto interurbano atraviesa municipios mexiquenses de alta densidad poblacional como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. ı Foto: Especial.

El trayecto de Buenavista al AIFA se realiza en tan solo 39 minutos, una mejora significativa en los tiempos de traslado. Las unidades eléctricas no generan emisiones contaminantes y tienen capacidad para trasladar a más de 700 personas por viaje, contribuyendo a un transporte ecológico y eficiente.

Este proyecto ferroviario no solo atiende la demanda en el Valle de México, sino que se inscribe en una visión nacional. Forma parte de la iniciativa para construir más de 3 mil kilómetros de vías férreas en el país, buscando reducir tiempos y costos de traslado e impulsar el desarrollo económico regional.

La puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles, inaugurado en abril pasado por la Gobernadora Delfina Gómez y la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, representa un avance sustancial en la infraestructura de transporte público. Su operación ha demostrado la viabilidad y necesidad de estas conexiones.

La visión detrás de estos proyectos es clara: ofrecer alternativas de movilidad que promuevan la equidad y el acceso a oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente en zonas de alta densidad poblacional del Estado de México.

Con cada viaje, el Tren Felipe Ángeles no solo mueve personas, sino que también impulsa la economía local y fortalece el tejido social al facilitar la conexión entre comunidades. Se consolida así como pilar del desarrollo regional y un futuro más conectado para los mexiquenses.

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JVR