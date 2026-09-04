Sheinbaum destaca beneficios del Tren Lechería-AIFA; alcanza 3 millones de usuarios en Edomex

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum colaboran estrechamente en favor de la movilidad y en beneficio de la ciudadanía.

El Tren Felipe Ángeles, en su tramo Lechería-AIFA, ya moviliza a 3 millones de personas, cifra destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez atestiguó la puesta en marcha de este servicio, con conexión entre la zona centro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sheinbaum Pardo resaltó la recuperación del sistema ferroviario de pasajeros en el país. En ese contexto, señaló que el tramo Lechería-AIFA representa una alternativa de traslado para la población del norte del Estado de México.

De izq. a der.: Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo; Delfina Gómez, gobernadora de Edomex; Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

El AIFA registró un flujo de 3.6 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026, cifra por encima de la proyección inicial de usuarios. El dato da cuenta de la demanda de transporte en la región y del papel de los accesos ferroviarios.

El ramal Lechería-AIFA cuenta con 23 kilómetros de vía doble electrificada, desde la estación Lechería hasta la terminal intermodal del aeropuerto. El trayecto desde Buenavista tiene una duración de 39 minutos.

Infraestructura ferroviaria agiliza el acceso directo al aeropuerto desde Buenavista. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

La ruta incluye seis estaciones, Cuevitas, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Xaltocan, con servicio para los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

La línea opera con unidades eléctricas, sin emisiones contaminantes, y una capacidad superior a 700 pasajeros por viaje. El servicio representa una alternativa de movilidad para las comunidades mexiquenses y una conexión ferroviaria directa con el AIFA.

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