Hallan sin vida a Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena

El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, fue hallado sin vida en Veracruz la mañana de este viernes, como informaron medios nacionales y fue posteriormente confirmado por el líder de la bancada, Ricardo Monreal.

Medios nacionales difundieron que Escobar García fue hallado sin vida en la localidad de Chichicaxtle, en Puente Grande, Veracruz, con al menos un impacto de bala en su cuerpo.

Zenyazen Escobar, diputado de Morena hallado sin vida. ı Foto: Especial

Posteriormente, el diputado y coordinador de la bancada guinda en la Cámara baja, Ricardo Monreal, confirmó el fallecimiento de su compañero legislador y lamentó su muerte.

“Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, escribió Ricardo Monreal Ávila en X.

“Ante esta irreparable pérdida, nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo”, abundó en la publicación donde también compartió una fotografía con el legislador fallecido.

Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz.



Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como… pic.twitter.com/20Zf6aRSnR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 4, 2026

De acuerdo con reportes del diario XEU Noticias, después del hallazgo del cuerpo del legislador, se desplegó un intenso operativo en la zona de Cardel, Veracruz.

“Solo puedo confirmar el deceso”, dice fiscal; siguen investigaciones

En su mensaje, Ricardo Monreal no confirmó que se tratara de un homicidio, como lo sugiere la supuesta presencia de un impacto de bala.

A propósito, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró que las investigaciones están en curso y que, hasta el momento, no es posible asegurar que se haya tratado de un homicidio.

“Se está atendiendo, se está investigando, se está integrando la carpeta de investigación”, detalló la fiscal.

“Yo no le puedo afirmar en este momento qué fue lo que ocurrió. Están haciendo las inspecciones y las indagatorias. Solo le puedo confirmar el deceso”, abundó, entrevistada por medios de comunicación.

Encuentran sin vida en la localidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, al diputado federal Zenyazen Escobar García, informa la Fiscal de Veracruz. pic.twitter.com/FheAnqB5Oo — Hoy Xalapa (@hoy_xalapa) September 4, 2026

¿Quién era Zenyazen Escobar, diputado morenista hallado sin vida en Veracruz?

Zenyazen Roberto Escobar García nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz.

Comenzó su trayectoria como dirigente del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, el cual, en 2013, marchó contra la reforma educativa y la evaluación docente.

En 2016 llegó al Congreso de Veracruz como diputado de representación proporcional por Morena y, en 2018, fue nombrado secretario de Educación del Estado durante el gobierno de Cuitláhuac García.

Desde 2024 asumió como diputado federal por Veracruz dentro de la bancada de Morena.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am