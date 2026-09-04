¿Quién era Zenyazen Escobar García, diputado morenista hallado sin vida en Veracruz? | PERFIL

Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena, fue hallado sin vida la mañana de este viernes. Así lo informaron medios nacionales y lo confirmó posteriormente el líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal.

A través de un mensaje en la red social X, Monreal Ávila lamentó la muerte de su compañero legislador y se refirió a ella como una “irreparable pérdida” que le provocaba “profundo pesar” a toda la bancada.

De acuerdo con los primeros reportes, Escobar García fue hallado sin vida en la comunidad de Chichicaxtle, en Puente Grande, Veracruz, con al menos un disparo de bala en su cuerpo. Sin embargo, no se ha confirmado que el legislador haya sido asesinado.

Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz.



Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como… pic.twitter.com/20Zf6aRSnR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 4, 2026

Diputado de Morena, exsecretario de Educación y con varias controversias: él era Zenyazen Escobar

Zenyazen Escobar nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz. Era maestro, político, dirigente magisterial y, desde 2024, diputado federal por Veracruz dentro de la bancada de Morena.

Escobar comenzó su carrera política como uno de los dirigentes visibles del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), el cual, en 2013, se movilizó contra la reforma educativa y contra la evaluación docente.

Fue en 2016 cuando llegó al Congreso de Veracruz como diputado de representación proporcional por Morena.

Desde el Congreso mantuvo como bandera la agenda educativa. Por ejemplo, impulsó propuestas relacionadas con la evaluación docente y posteriormente presentó iniciativas sobre desarrollo económico, seguridad social y educación.

En 2018, cuando Cuitláhuac García ganó la gubernatura de Veracruz en 2018 nombró a Zenyazen Escobar como su secretario de Educación, cargo en el que permaneció hasta octubre de 2023.

Recuerdan controversias de Zenyazen Escobar

Uno de los episodios que volvió a circular con fuerza en 2026 estuvo relacionado con fotografías difundidas en redes sociales que buscaban vincular al legislador con un supuesto pasado como bailarín exótico bajo el nombre de “Tarzán Boy”.

Las imágenes fueron retomadas por distintos medios y usuarios de redes sociales después de que Escobar protagonizara un altercado en la Cámara de Diputados.

Medios que abordaron el tema también recogieron versiones según las cuales Escobar había relatado años atrás que trabajó en actividades relacionadas con el fisicoconstructivismo y el fitness para sostenerse económicamente antes de iniciar su carrera política.

Así, más que establecer como un hecho que el legislador fue “stripper”, lo que quedó documentado fue que fotografías de su pasado fueron utilizadas políticamente para cuestionar su trayectoria, particularmente después de su enfrentamiento en San Lázaro.

El episodio más sonado ocurrió el 28 de mayo de 2026, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

Escobar protagonizó un conato de enfrentamiento con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

De acuerdo con reportes, el priista lanzó descalificaciones contra el morenista, entre ellas referencias a un supuesto estado de ebriedad y expresiones relacionadas con el término “stripper”. La discusión escaló hasta que Escobar se levantó de su curul, se quitó el sombrero y encaró al legislador priista.

Sus compañeros de bancada intervinieron para evitar que la confrontación terminara en una pelea física.

El episodio rápidamente abandonó el recinto legislativo para convertirse en un fenómeno de redes sociales.

Videos del enfrentamiento circularon ampliamente y las expresiones utilizadas durante la discusión terminaron convirtiéndose en parte de la polémica.

El incidente fue particularmente llamativo porque ocurrió dentro del recinto parlamentario y en medio de una sesión que llevaba decenas de horas de trabajo.

El episodio quedó como uno de los momentos más controvertidos de su paso por la Cámara de Diputados.

am