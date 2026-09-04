FGR atraerá investigación por muerte de Zenyazen Escobar, informa Segob Veracruz

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación por la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar, hallado sin vida en este estado.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Gobierno estatal informó que las autoridades estatales ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes, y que la participación de la FGR permitirá reforzar la indagación.

Zenyazen Escobar, diputado de Morena hallado sin vida. ı Foto: Especial

Al respecto, Ahued Bardahuil evitó confirmar que se tratara de un “atentado” o un “ataque directo”, pues, aseguró, esas conclusiones se darán a conocer una vez que avance la investigación.

“No se nos ha notificado que haya sido un atentado o un ataque; es un lamentable fallecimiento por arma de fuego donde no podemos ampliar cosas que puedan ser, precisamente, aclaradas por la Fiscalía”, detalló Ricardo Ahued Bardahuil en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, el secretario de Gobernación aseguró que “se agotarán todas las líneas de investigación” y expresó sus condolencias a la familia del diputado federal.

🔴Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz, informó que la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, es investigada y será atraída por la FGR.



Aunque descartó que se trate de un ataque, confirmó que el legislador presentó un disparo de arma de fuego.



📹:… pic.twitter.com/SCNsWUr7wa — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2026

El hallazgo sin vida del diputado Zenyazen Escobar fue informado por medios locales la mañana de este lunes. De acuerdo con esta información, el legislador fue encontrado muerto en Puente Grande con al menos un impacto de arma de fuego.

Fiscalía de Veracruz abre carpeta de investigación; “solo puedo confirmar el deceso”, dice fiscal

Minutos antes, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, evitó también confirmar si se trató de un ataque directo, pues, aseguró, la investigación está comenzando y se dará más información cuando se disponga de ella.

“Se está atendiendo, se está investigando, se está integrando la carpeta de investigación”, detalló la fiscal.

🔴La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación por la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, cuyo cuerpo fue localizado este viernes en Puente Nacional, informó la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez. pic.twitter.com/JZ2zBlHXmZ — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2026

“Yo no le puedo afirmar en este momento qué fue lo que ocurrió. Están haciendo las inspecciones y las indagatorias. Solo le puedo confirmar el deceso”, abundó, entrevistada por medios de comunicación.

Diputados de Morena lamentan muerte de compañero de bancada

Más temprano, ante los reportes del hallazgo sin vida de Zenyazen Escobar, el diputado y líder de la bancada morenista en la Cámara baja, Ricardo Monreal, confirmó y lamentó el hallazgo sin vida de su compañero.

“Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, escribió Monreal Ávila.

Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz.



Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como… pic.twitter.com/20Zf6aRSnR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 4, 2026

“Ante esta irreparable pérdida, nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo. Descanse en paz”, abundó.

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