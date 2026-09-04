Hidalgo está en la agenda nacional: Julio Menchaca; anuncia apoyos de CSP

Al dar un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Julio Menchaca afirmó que Hidalgo está en la agenda nacional con seis megaproyectos que buscan saldar la deuda histórica que se tiene con la entidad.

“Dejamos de ser vistos por nuestros retos y comenzamos a ser reconocidos por nuestras condiciones favorables. Hidalgo comienza a verse de una manera distinta. Hidalgo es potencia en marcha”, afirmó este viernes Julio Menchaca.

Hidalgo, refirió Julio Menchaca, es primer lugar en crecimiento económico, segundo en industria, y es de los estados menos endeudados del país, asegura Julio Menchaca.

El gobernador Julio Menchaca informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum entregará próximamente un apoyo de 874 millones de pesos a damnificados por la vaguada monzónica.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum al evento de este viernes acudió Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, quien participó en la ceremonia donde se destacó la relación entre Hidalgo y la Federación con importantes proyectos como el tren AIFA-Pachuca, obras carreteras y otras inversiones federales en la entidad.

Julio Menchaca anunció, además la pavimentación y ampliación del tramo Actopan-Atotonilco El Grande. También ampliación en el Río de las Avenidas hacia el bulevar las Torres como vía alterna al bulevar Felipe Ángeles, y la ampliación a ocho carriles de la carretera México-Pachuca, de Téllez.

El mensaje de Julio Menchaca se realizó en las instalaciones de la Feria de Pachuca.

Te invito a seguir la transmisión en vivo del 4to Informe de Gobierno, donde compartiremos los resultados de este camino que hemos construido juntos.#HidalgoPotenciaEnMarcha pic.twitter.com/udTPhsuIKi — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 4, 2026

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FGR