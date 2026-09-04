Gobierno de Julio Menchaca proyecta video con resultados en educación, salud, infraestructura... en Hidalgo

Julio Menchaca en el mensaje de este viernes.

Con la proyección de un video sobre sus obras y proyectos más sobresalientes, este viernes el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar rindió un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, en las instalaciones de la Feria de Pachuca.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, acudió Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, quien participó en la ceremonia donde se destacó la relación entre Hidalgo y la Federación con importantes proyectos como el tren AIFA-Pachuca, obras carreteras y otras inversiones federales en la entidad.

También asistió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; los senadores por Hidalgo Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa, así como Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Al acto acudieron además legisladores locales y federales, dirigentes partidistas, integrantes del gabinete estatal y servidores públicos, mientras Menchaca presenta los resultados correspondientes a su cuarto año de administración.

Entre los resultados obtenidos se informó que Hidalgo registró un incremento de ocho por ciento en los recursos recibidos, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al segundo trimestre de 2026 ante el Congreso de la Unión.

Este resultado, se indicó, cobra mayor relevancia ante las reducciones en 23 estados.

Con un incremento de 20.9% en los servicios turísticos, Hidalgo fortaleció su vocación turística de la mano de la marca “Hidalgo Tiene Algo”.

Se informó además que a través de “Energía para el Bienestar”, se entregaron tres mil 700 calentadores solares en 80 municipios, en beneficio de 15 mil personas.

“Porque el bienestar también significa ahorrar, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida”.

Se precisó además que se reforestaron a través de la dispersión de 19 millones de semillas mediante “Esferas de Vida” en zonas de difícil acceso.

Se dijo que con más y mejor transporte con la incorporación de 140 nuevas unidades para el Tuzobús, con monitoreo en tiempo real, cámaras C5i, IA para el conductor y tarifa congelada.

Te invito a seguir la transmisión en vivo del 4to Informe de Gobierno, donde compartiremos los resultados de este camino que hemos construido juntos.#HidalgoPotenciaEnMarcha pic.twitter.com/udTPhsuIKi — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 4, 2026

Te puede interesar:

- Buscan trazabilidad en gasolinas contra huachicol y recaudar más; ambas vía IEPS

- Se cuida gobernabilidad: reconoce y respalda CSP a Rosa Icela

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR